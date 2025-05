Orbán Viktor az átláthatósági törvény vitája alatt éppen a Mol-toronyban vacsorázott a türk államok vezetőivel

Orbán Viktor;Mol-torony;Türk Államok Szervezete;

2025-05-20 22:55:00 CEST

A kormányfő személyesen fogadta vendégeit.

Annak ellenére, hogy előterjesztőként ő is szignálta a jogszábályt, az átláthatósági törvény parlamenti vitája közben Orbán Viktor miniszterelnök a MOL-székház 28. emeletén található, kivételes kilátással rendelkező Virtu étteremben vacsorázott a türk államok vezetőivel – írja a Telex.

A helyszínen dolgozóktól kapott információk szerint már jó előre jelezték, hogy kedden este 18:00 és 22:30 között hivatalos miniszterelnöki eseményt tartanak az étteremben. Emiatt az egyik közeli irodaházban elrendelték, hogy a MOL-torony felé néző összes ablakot el kell sötétíteni. A környéket fokozatosan lezárták, és estére a toronyépületbe való belépést is korlátozták.

A MOL-székház teljes területén már napközben is jelen voltak a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai. A Telex helyszíni tudósítói is megjelentek,hogy kérdéseket tegyenek fel neki, ám nem sokkal a miniszterelnök érkezése előtt már nem tartózkodhattak az épület előtti területen. Orbán Viktor konvoja este fél hét körül futott be, a kormányfő pedig személyesen fogadta a vendégeket – elsőként Ilham Aliyev, Azerbajdzsán elnöke érkezett meg.

A környező utcákban fokozott rendőri jelenlét volt tapasztalható, a járdák és kerékpárutak használatát is korlátozták.

A csúcstalálkozó idején Budapest belvárosában tiltakozás is zajlott. A Hadházy Ákos által szervezett demonstráció résztvevői eredetileg a Szuverenitásvédelmi Hivatal Sánc utcai épületéhez szerettek volna eljutni, azonban a Szabadság hidat lezárták, így a tüntetők végül más útvonalon indultak el.

A találkozóra a Türk Államok Szervezetének informális csúcstalálkozója keretében került sor, amelyet kedden és szerdán rendeznek Budapesten. A meghívásra érkező vezetők között van Recep Tayyip Erdoğan török elnök, Ilham Aliyev, Azerbajdzsán elnöke, Shavkat Mirziyoyev, Üzbegisztán elnöke, Kaszim-Zsomart Tokajev, Kazahsztán elnöke, Sadyr Zhaparov, a Kirgiz Köztársaság elnöke, valamint Kubanychbek Omuraliev, a szervezet főtitkára.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály egy korábbi közleményében hangsúlyozta, hogy Magyarország egyre meghatározóbb szerepet tölt be a szervezet munkájában. Ezt az is jelzi, hogy most először rendezi megfigyelő államként a Türk Államok Szervezetének csúcstalálkozóját. Orbán Viktor tavaly novemberben elnyerte a Türk Világ Legfelsőbb Rendje kitüntetést, amelyet olyan vezetőknek ítélnek oda, akik sokat tesznek a türk országok közötti együttműködésért és a közös kulturális értékek megőrzéséért.