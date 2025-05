Kocsis Máté felkapcsolná a villanyt Magyar Péternek, és mielőbbi gyógyulást kívánt a vízhólyagjához

Ukrajna;titkosszolgálat;Kocsis Máté;Magyar Péter;

2025-05-21 11:51:00 CEST

A kormánypárti politikus szerint kínos a Tisza Pártnak, hogy egy ukrán kémmel barátkoztak.

Megkísérlem ott felkapcsolni a villanyt, ahol áram sincs – írta egy szerda délelőtti Facebook-posztjában a Fidesz frakcióvezetője.

Korábban a Telex cikke nyomán mi is beszámoltunk arról, hogy Magyar Pétert nem tájékoztatták a hazai nemzetbiztonsági szolgálatok arról, hogy ukrajnai útja során egy, az ukrán hírszerzéshez köthető személlyel találkozott volna. Az ellenzéki politikus szerint, ha a magyar szolgálatok valóban tisztában voltak Ceber Roland tevékenységével, akkor – európai parlamenti képviselőként – kötelességük lett volna őt erről tájékoztatni. Úgy fogalmazott, hogy a szolgálatoknak nem egy politikai párt, hanem a magyar emberek biztonságát kellene elsődleges szempontként kezelniük. Állítása szerint semmilyen formában nem kapott értesítést – még utólag sem –, miközben a kormánypárti nyilatkozatokból az derül ki, hogy Magyar Levente már évekkel korábban megismerhette ezeket az információkat.

Kocsis Máté szerint a Tisza Párt legalább nem tagadja, hogy kapcsolatban állnak az ukrán kémmel, pusztán azt kérdezi a „propagandatelex” és Magyar Péter, hogy őt miért nem figyelmeztették a titkosszolgálatok, hogy ne találkozzon Ceber Rolanddal, ahogyan azt a külügyminisztérium államtitkárának esetében tették. A frakcióvezető azt írja, számára meglepő, hogy a „világ legjobb jogászaként számon tartott” Magyar Péter nincs tisztában a saját magára vonatkozó jogszabályokkal. Megjegyezte, hogy a kémelhárítással Magyarországon az Alkotmányvédelmi Hivatal foglalkozik, amely a külügyminisztériumot objektumvédelmi feladatkörében figyelmeztette, amit számára a törvény elő is ír.

Emellett arra is rámutatott, hogy írott szabályból következik: a tisztelt pártelnök úr nem töltött be semmilyen nemzetbiztonsági szempontból védett pozíciót – ezt a nemzetbiztonsági törvény teszi egyértelművé. Hozzátette, hogy a titkosszolgálatok KG Bélát sem figyelmeztették egy hasonló ügyben. Fontos ismeret szerinte az is, hogy a mentelmi joggal rendelkezőkkel kapcsolatban a titkosszolgálatok kifejezetten nem folytathatnak műveleti tevékenységet, mivel ezt a törvény kizárja. Ezért amikor Magyar Péter azt állítja, hogy kétezer titkosszolga figyeli, az csupán a rajongók hergelésére és hülyének nézésére jó, amúgy csak egy sima hazugság – vélekedett.

Egyúttal arra az ellentmondásra hívta fel a figyelmet, hogy a „vándorcirkusz porondmestere” hol azt állítja, a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok kizárólag vele foglalkoznak, most pedig épp az ellenkezőjét sérelmezi. „Az ukrán kém barátsága kínos ügy Magyar Péternek. A tiszás kapcsolattartók számára még kínosabb, mint neki. Ami ma elégnek tűnik válaszként erre, az holnap már kevés lesz. Mielőbbi gyógyulást kívánok a vízhólyaghoz!” – fogalmazott Kocsis Máté.