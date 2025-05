DK: Miért nem szólaltak fel a Tisza Párt európai parlamenti képviselői az átláthatósági törvény vitáján?

Molnár Csaba;Demokratikus Koalíció;Tisza Párt;átláthatósági törvény;

2025-05-21 12:07:00 CEST

Molnár Csaba szerint ha Magyar Péter nem is akarta emiatt megszakítani a sétáját, akkor is van még hat másik tiszás EP-képviselő, aki elmondhatta volna a pártjuk véleményét.

Terjed a Facebookon a kamu, hogy a Fidesz Dobrev Klárának „megengedte”, hogy felszólaljon a Parlamentben a cenzúratörvény vitájában, pedig EP-képviselőként erre nem lenne lehetősége, holott ezt Deutsch Tamás is megtette - jelentette ki egy szerda délelőtti Facebook-posztjában a Demokratikus Koalíció (DK) európai parlamenti képviselője.

Molnár Csaba emlékeztetett, hogy uniós napirend esetén bármelyik EP-képviselő felszólalhat. Márpedig ez a törvény kifejezetten az európai uniós pénzekről is szól, vagyis természeténél fogva uniós napirend. Erre mondják aztán az okosok, hogy „jó, de arról a parlamenti többség dönt, hogy valami uniós napirend-e, vagy nem”. Ez igaz, bár korábban, még a NER éveiben sem nagyon voltak ezek vitatott kérdések az Országgyűlésben. De ebben az esetben sem igaz, hogy Dobrev Klára egyedül kapott volna ilyen lehetőséget. Mert vagy minden EP-képviselő felszólalhat ilyenkor, vagy egyik sem. Akár én is szólhattam volna, de inkább Klárának adtuk az én időmet is, hogy részletesen tudjon beszélni - tette hozzá.

Az ellenzéki politikus jelezte, az átláthatósági törvény vitáján minden egyes EP-képviselő felszólalási lehetőséget kapott. Szerinte az, hogy Deutsch Tamás EP-képviselőként élt is ezzel a lehetőséggel és hosszú - hozzá méltóan szörnyű - beszédet mondott. Mégse olvastam azt sehol, hogy a Fidesz azért csinált ebből uniós napirendet, hogy Deutsch szót kaphasson. Csak Dobrevet támadták - fűzte hozzá.

„Felmerül a kérdés: a Tisza képviselői miért nem szólaltak fel ennek a borzasztó törvénynek a vitájában? Ha Magyar Péter nem is akarta emiatt megszakítani a sétáját, akkor is van még hat másik tiszás EP-képviselő, aki elmondhatta volna a pártjuk véleményét az ellehetetlenítési törvényről. Szóval ennyi. A DK kiáll a magyar emberekért és küzd a NER-rel. Mások meg lapítanak és érvek helyett kékfideszeznek”

- zárta sorait Molnár Csaba.