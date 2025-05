Levélben magyarázza a Fidesz átláthatóságinak nevezett törvényjavaslatát az EP-képviselőknek Gál Kinga és Deutsch Tamás

Európai Parlament;Gál Kinga;Deutsch Tamás;átláthatósági törvény;

2025-05-21 12:02:00 CEST

„A mai geopolitikai helyzetben a szuverenitás védelme már nem elméleti kérdés, hanem gyakorlati szükségszerűség” – állapítják meg a kormánypárti politikusok.

Az Orbán-kormány átláthatóságinak nevezett törvényjavaslata mellett érvel a Fidesz parlamenti frakciójának vezetése az európai parlamenti képviselőknek eljuttatott levelében.

„Magyarországon a demokrácia a népé – nem külföldi hatalmaké vagy azok megbízottjaié” – áll a levélben, amelyet Gál Kinga, a Fidesz-frakció elnöke és Deutsch Tamás frakcióvezető jegyez, és amit az EUrolgousnak is eljuttattak.

A portál szerint a fideszes politikusok arra hivatkoznak, hogy uniós szinten olyan botrányok robbantak ki, amelyek a politika túlzott befolyására világítottak rá. Úgy vélik, nyomozati adatok és nyilvánosságra került információk szólnak arról, hogy ezek elsősorban brüsszeli és amerikai székhelyű szervezetek, amelyek

„több millió dollárral támogattak olyan magyar aktivista csoportokat és médiumokat, amelyek nyíltan baloldali-liberális ideológiai célokat követnek”.

„Ezek a szervezetek Magyarország nemzeti érdekeivel ellentétes propagandát terjesztenek” – szögezik le. De azt is felfedik, hogy milyen céllal teszik ezt: Magyarország határvédelmi képességének meggyengítése érdekében, és hogy a magyaroknak járó uniós forrásokhoz való hozzáférést megakadályozzák.

A fideszesek arra is hivatkoznak, hogy az uniós szabályok tiltják a politikai pártok külföldi finanszírozását, és emlékeztetnek az Egyesült Államok gyakorlatára, ahol kötelező a külföldi finanszírozású szervezetek regisztrációja és hatósági felügyelete, amennyiben külföldi hatalmak befolyása alatt állnak.

A magyar szabályozás céljaként a nemzeti szuverenitás védelmét jelölik meg „a közéletben megjelenő rejtett külföldi befolyással szemben”,

majd részletezik, hogy a közéletre befolyást gyakorló szervezeteknek kötelező lesz regisztrálniuk, amennyiben külföldről pénzügyi támogatásban részesülnek, a források elfogadása csak előzetes engedély alapján lehetséges, és vezetőiknek nyilvános vagyonnyilatkozatot kell benyújtaniuk.

„A mai geopolitikai helyzetben a szuverenitás védelme már nem elméleti kérdés, hanem gyakorlati szükségszerűség. Magyarország új törvénye precedenst teremt a demokratikus intézmények külső befolyástól való védelmében, és megerősíti a nemzet önrendelkezési jogát. Végső soron Magyarország átláthatósági törvénye nem csupán jogi eszköz, hanem egyértelmű politikai nyilatkozat is: a magyar demokrácia kizárólag a magyar emberek előtt tartozik felelősséggel” – írja Gál Kinga és Deutsch Tamás.

Lapunk kedden több forrásból is értesült arról, hogy várhatóan az Európai Parlament szerdai plenáris ülésének elején utolsó módosításként adnak hozzá a napirendhez egy Magyarországról szóló vitát. Ennek tárgya a múlt héten benyújtott törvénytervezet, amely a nemzeti szuverenitásra hivatkozva lehetetlenítené el a civilek és a független média működését.

A korábbi napirend alapján nem lett volna téma a magyar demokrácia helyzete, a törvényjavaslat múlt heti benyújtás miatt azonban több párt is felvetette, hogy az ügyet vegyék még most napirendre. A vitát a Tisza Párt is támogatja, lapunknak az ellenzéki párt azt írta, tervei szerint képviselőjük is felszólal az eseményen.

A Brüsszelben tartott vitán az európai parlamenti képviselők mellett általában az Európai Bizottság és a tagállamokat tömörítő Európai Tanács nevében a soros elnökséget képviselő tagállam – ez jelenleg Lengyelország –, is fel szokott szólalni. Ez azért is lenne különösen fontos, mert eddig az Európai Bizottság nem kommentálta a tervezet, csak annyit mondott, hogy figyelemmel kíséri az ügyet.