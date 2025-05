Szabó Bálint megpróbált behatolni egy budapesti luxushotelbe, hogy találkozzon a török elnök embereivel

pénzbírság;Recep Tayyip Erdogan;Szabó Bálint;Four Seasons;Türk Államok Szervezete;

2025-05-21 15:41:00 CEST

A politikai botrányhőst, volt szegedi önkormányzati képviselőt feltartóztatták, majd 150 ezer forintra büntették. Szabó Bálint azt mondja, a bírságot nem fizeti be, inkább börtönbe vonul.

A Türk Államok Szervezetének informális csúcstalálkozója alkalmából ismét akcióba lendült az ellenzéki tüntetéseken trombitáló, leginkább megmagyarázhatatlan botrányokozásairól ismert volt szegedi önkormányzati képviselő. A 24.hu rendőrségi dokumentumok alapján úgy értesült, hogy Szabó Bálint kedden kétszer is behatolt a türk vezetők biztonsága miatt lezárt területre.

A TEK a csúcstalálkozón résztvevő védett személyek biztonságára hivatkozva „személyvédelmi és létesítménybiztosítási intézkedést” rendelt el a belvárosban a május 19. és 22. közötti időszakra, a lap információ szerint Szabó Bálint ennek ellenére 20-án délben a Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest közelében, az MTA parkolójában bukkant fel.

A rendőrök feltartóztatták, közölték vele, hogy nem tartózkodhat a területen, majd kikísérték a lezárt részről. Azonban két órával később újból megjelent a Gresham-palota bejáratánál, ahova egy taxi vitte el, és ismét feltartóztatták őt a TEK-esek. Szabó Bálint az előállítása után azzal indokolta akcióját, hogy ő csak Recep Tayyip Erdogan török elnök munkatársaival szeretett volna beszélni.

Az eset miatt a botrányhős expolitikust nyolc órán keresztül őrizetben tartották, majd 150 ezer forintos pénzbírságot szabtak ki rá. Szabó Bálint egy éve is kapott egy ekkora büntetést, akkor éppen azért, mert Hszi Csin-ping kínai elnök magyarországi látogatását próbálta megzavarni trombitálással. „A Türk Tanács miatt kiszabott büntetést sem fizetem be, ezt is leülöm” – mondta a lap érdeklődésére.