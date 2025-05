Sulyok Tamás még az idén sem adott elnöki kegyelmet senkinek, két esetben pedofilügy elítéltje fordult hozzá

kegyelmi kérvény;Sulyok Tamás;

2025-05-21 16:28:00 CEST

A köztársasági elnök négy hónap alatt 69 ügyet bírált el. Mindegyik kérvényt elutasította.

Idén az összes felterjesztett kegyelmi kérvényt elutasította az államfő – írja a hvg.hu.

A közérdekű adatigénylés nyomán kiadott statisztika szerint egyetlen ügyben sem született pozitív döntés, még azokban az esetekben sem, amikor a kérelmezők börtön- vagy fegyházbüntetésük felfüggesztését, illetve hátralévő büntetésük törlését kérték. Két esetben a hatályos jogszabályok értelmében Sulyok Tamásnak nem is lett volna lehetősége másként dönteni, mivel az érintetteket pedofil bűncselekmények miatt ítélték el, és az ilyen ügyekben a kegyelem lehetősége törvényileg kizárt.

Nem ismert, hogy pontosan hány kérvény érkezett az államfőhöz, csupán az, hogy négy hónap alatt 69 ügyet bírált el. Összehasonlításképpen: 2024. márciusi hivatalba lépése után tíz hónap alatt 680 kérvényt vizsgált meg, ami havi átlagban 68 döntést jelentett. Ehhez képest idén jóval lassabban halad: négy hónap alatt ugyanennyi határozat született.

Sulyok Tamás ezzel az első olyan köztársasági elnök a rendszerváltás óta, aki eddig egyetlen kegyelmi kérvényt sem hagyott jóvá. Korábban jelezte is, hogy a kegyelmi jogkört kizárólag rendkívüli és kivételes esetekre tartja fenn – szemben több elődjével, akik gyakrabban éltek ezzel a lehetőséggel.

Éles kontrasztot mutat elődje, Novák Katalin gyakorlata. Ő 2023-ban a benyújtott kérvények 8,97 százalékát hagyta jóvá, ami messze meghaladta az előző évek 2–3 százalékos átlagát. Emellett 2022-ben több alkalommal alkalmazott eljárási kegyelmet is – vagyis még jogerős ítélet előtt döntött –, így például a Hunnia-per hét vádlottja esetében. Novák Katalin tartja a rendszerváltás óta az egy nap alatt kiadott legtöbb kegyelem rekordját is: 2023. április 27-én, a pápalátogatásra hivatkozva, 22 embernek adott kegyelmet. E döntések között szerepelt a pedofilügyben kényszerítésért elítélt Kónya Endre is, akinek az ügyébe Novák Katalin belebukott végül.

2024-ben Novák Katalin már nem döntött kegyelmi kérelmekről, mielőtt távozott hivatalából. Ezt az irányt kezdetben Sulyok Tamás is követte, majd később ugyan elkezdte feldolgozni az ügyeket, de kegyelmet azóta sem adott senkinek.