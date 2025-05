Igazat adott a Kúria a fideszes Sára Botondnak, még brutálisabb pénzhiányban vergődik a budapesti költségvetés

Budapest;költségvetés;Kúria;szolidaritási hozzájárulás;Sára Botond;

2025-05-22 07:35:00 CEST

A Kúria döntése alapján bele kell tervezni a főváros költségvetésébe a szolidaritási hozzájárulás teljes 89 milliárd forintos összegét. Ettől még Budapest nem tud fizetni.

Megsemmisítette a fővárosi önkormányzat 2025-ös költségvetési rendeletének szolidaritási hozzájárulás címén betervezett 38 milliárd forintos előirányzatát, valamint a költségvetés főösszegét a Kúria Önkormányzati Tanácsa szerdán.

Mint arról többször írtunk, a Fővárosi Közgyűlés tavaly decemberben meglehetősen unortodox költségvetést fogadott el az idei évre: a Nemzetgazdasági Minisztérium által – rendeletben csak februárban közölt – 89 milliárd forint szolidaritási hozzájárulásnál 51 milliárd forinttal kevesebbet tervezett be a kiadási oldalon, mondván a teljes összeg befizetése veszélybe sodorná a közszolgáltatások teljesítését. Sőt Budapest a központi költségvetési nettó befizetőjévé válna, lévén szolidaritási hozzájárulás címén több pénzt vonna el a kormány a fővárostól, mint amennyit támogatásként kap.

Sára Botond Budapest főispánja rögtön jelezte, hogy bírósághoz fordul az ügyben, ha a kormányhivatal által küldött törvényességi felhívásra nem módosítják a fővárosi költségvetést. A Fővárosi Közgyűlés nem tett eleget a felszólításnak, így a Fővárosi Kormányhivatal a Kúria Önkormányzati Tanácsától kérte a költségvetési rendelet felülvizsgálatát és megsemmisítését. Azzal érveltek, hogy a szolidaritási hozzájárulás összegét egy magasabb szintű jogszabály, az NGM rendelete írja elő, attól nem térhet el az önkormányzat.

A Kúria megalapozottnak találta ezt. Ezzel együtt hangsúlyozta a helyi pénzügyi autonómia fontosságát, de kiemelte, hogy a helyi önkormányzatok költségvetésében az államháztartási rendszer részeként nem szerepeltethetnek más összeget, mint ami az NGM rendeletében szerepel. A hozzájárulás pontos összegét egyébként decemberben még nem tudhatta pontosan a főváros, hiszen az erről szóló miniszteri rendelet csak februárban jelent meg. Ettől az időponttól kezdve azonban a fővárosi költségvetés alultervezetté vált, amit korrigálni kell. A költségvetés kiadási és bevételi főösszege – 434.7 milliárd forint - értelemszerűen szintén korrekcióra szorul emiatt.

A fővárosi költségvetés ezen két sora július elsejével semmissé válik, így a költségvetési rendeletet június végéig módosítani kell. A főváros egyébként maga is tervezte a rendelet felülvizsgálatát júniusban. Az erről szóló előterjesztést is akkor tárgyalja majd a Fővárosi Közgyűlés.

Szó nincs arról, hogy a Kúria megsemmisítette volna a főváros költségvetését. Mindössze annyit írt elő, hogy a szolidaritási hozzájárulási minisztérium által meghatározott összegét szerepeltessük a kiadási oldalon, míg a főváros által emiatt indított perekben szereplő követelési összeget a bevételi oldalon tüntessük fel

– válaszolta a Népszavának Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, aki lapunk kérdésére azt is tisztázta, hogy a Kúria döntése nem jelenti azt, hogy a fővárosnak ki is kell fizetnie ezt a 89 milliárd forintot. Sőt a főigazgató arra hívta fel a figyelmet, hogy a testület külön kitért arra, hogy ezek csupán tervszámok, amelyek szerepeltetése nem keletkeztet konkrét fizetési kötelezettséget az önkormányzat számára. Várható kiadásként szerepel a költségvetésben, ami módosulhat, ahogy bármely más kiadási és bevételi előirányzat esetében is. A Kúria elutasítva a kormányhivatal felvetését, nem kívánt feltételezésekbe bocsátkozni arról, hogy ez működési hiányos állapot idézhet elő.