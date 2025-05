Szörny Zrt.

Orbán Viktor;gazdagok;Mészáros Lőrinc;

2025-05-23 06:00:00 CEST

Naponta 1,18 milliárd forinttal nőtt Mészáros Lőrinc vagyona az elmúlt évben, derül ki a 100 leggazdagabb magyar című friss és ropogós bankó-összeállításból. A bátor felcsúti gázos naponta durván hatszorosát kereste annak, amennyit egy átlag magyar egész életében össze tud szedni, 390 ezres mediánbérrel negyven év alatt. (Ilyen magyar persze konkrétan nincs, ami Mészáros Lőrincről nem mondható el, mert ő konkrétan van.) A nem létező átlag magyar tehát 252 év alatt alatt kereshetne annyit, mint ami Mészárosnak egy nap alatt sikerült tavaly a Jóisten, a szerencse és Orbán Viktor jóvoltából. (Nem becsülnék alá a Jóisten hatótávolságát és a vakszerencsefaktort, de a korszakos miniszterelnököt érezzük a legelhivatottabb támogatónak.)

Medián fölötti jövedelemmel éppen annyian rendelkeznek, mint az alattival, ezért uszkve 2,3 millió magyar munkavállaló (plusz az átlagos) nagyon drukkol most a tudománynak, hogy 252 évnél is tovább éljen. Miután az örökélet-szérum feltalálása ez idő tájt módfelett bizonytalan, ezért nézzük inkább azt a lehetőséget, hogy még a mi életünkben megértsük a Fidesz-oligarchizmus folytatólagos, különös kegyeltséggel elkövetett gazdagodásának a titkát. Értetlen haladárként továbbra sem tudunk elmenni (a manapság inkább Thor-kalapács Fidesz-elnökként fungáló) kormányfő felelőssége mellett. Tudjuk persze, hogy ő pénzügyekkel nem foglalkozik, és szerinte a törvényeket mindenkinek be kell tartani (ezzel a két nyegle mondattal szokta elütni a NER-társai gazdagodását firtató kérdéseket), de azért hadd jegyezzük meg: ha valaki, akkor Orbán nem az az autokrata, aki bármit a véletlenre bízna. Tudja, kimondta, a rendszere nélküle is működne tovább. Meg kellene értenie, hogy ez mit jelent: szörnyet növesztett a magyarokra, és ez a szörny eszik, emészt, és nagyokat székel. Még egy darabig.