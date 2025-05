Tour de Hongrie: egy napot együtt töltöttünk a legjobb magyar csapattal – Videó!

Magyarország;kerékpár;országúti kerékpáros körverseny;Tour de Hongrie;

2025-05-22 21:30:00 CEST

A jubileumi Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny első szakaszán követtük a Team United Shippinget, amely végül Feldhoffer Bálint révén megszerezte az összetett hetedik helyét és a fehér trikót.

Budaörsön indítottuk a Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny nyitószakaszát, a hotelben Szijártó Zétény, a Team United Shipping versenyzője mesélt arról, hogyan indul általában a reggelük, mit reggeliznek. A Budapest-Győr szakaszt az idén megalakult, kontinentális bejegyzésű csapatkocsijából követtük figyelemmel, majd a hotelbe visszaérve az etapot hatodikként záró Mihajlo Stoliccsal, valamint az aktuális fehér trikóssal, Pelikán Jánossal beszélgettünk.

A Team United Shipping nemcsak a nyitószakaszon remekelt, a mindössze 19 éves Feldhoffer Bálint hetedikként zárt az összetettben, míg Stolic három top tízes eredménnyel hálálta meg a bele vetett bizalmat.

„Jó érzés, hogy kezd egy kicsit fellendülni a magyar kerékpársport, és van egy ilyen csapat, amelyik szép nemzetközi eredményeket ér el” – nyilatkozta a Népszavának Dér Zsolt, a magyar kerékpáros-válogatott szövetségi kapitánya, aki egyben az idén életre hívott Team United Shipping kontinentális bejegyzésű sor sporttanácsadója is.

A korábbi profi bringás, ötszörös szerb bajnok kiemelte, hogy a United Shipping tavasza jól sikerült, a Tour de Hongrie előtt három győzelmet is megszereztek, a jó formát pedig tudták kamatoztatni az elmúlt hét során.

„Feldhoffer Bálint brutálisat ment és hetedikként jött meg a Kékesen; ezt a pozíciót végül megtartotta, így megszerezte a fehér trikót is” – tette hozzá Dér, aki kiemelte, hogy egy mindössze 19 éves versenyzőről van szó.

Bizonyára a United Shippingnél is érezhették, hogy Feldhoffer nagy eredményt érhet el; épp a Tour de Hongrie előtt jelentették be, hogy 2026-ra is szerződést írt alá. Egy Pro Series-versenyen elért hetedik hely, ilyen fiatalon ugyanakkor felkeltheti a topcsapatok érdeklődését is.

„Van egy kivásárlási ár, nem tudom, hogy ezt melyik csapat fizetné ki” – felelte érdeklődésünkre Feldhoffer, aki elmondta, szívesen marad a United Shippingben, mert jól érzi magát, és megkapja a támogatást a fejlődéshez, hogy később magasabb szintre lépjen.

„Ha egy World Tour-csapat elvinné, nem gátolná ezt meg a csapat, az a cél, hogy a versenyzők fejlődjenek és előrelépjenek” – mondta Dér Zsolt, aki leszögezte: a közelmúltban azért hosszabbítottak többekkel, mert bíznak ebben a fiatal versenyzőgárdában, és szeretnének biztos alapokra tovább építkezni.

A rövid pihenője után a szóbeli érettségijére készülő Feldhoffer következő versenye egyelőre nem ismert. A United Shipping legközelebb június elején, a Tour of Austrián indul, majd az országos bajnokságot megelőzően háromhetes livignói magaslati edzőtábor következik.