- A csepeli alpolgármester nyilvánosságra hozott egy belső levelezést, amelyben Németh Szilárd elmeállapota a téma

Fidesz;Csepel;Németh Szilárd;

2024-09-30 19:00:00 CEST

Miután Németh Szilárd még mindig kordonnal tartja elzárva a csepeli Kozma István Birkózó Akadémiát (KIMBA) a csepeliek elől, a kerület távozó alpolgármestere, Ábel Attila megelégelte ezt, és közölte, három részben nyilvánosságra hozza azt a belső levelezést, ami miatt a Németh Szilárd feljelentette őt.

Ábel Attila a hétvégén intézett ultimátumot Németh Szilárdhoz, hogy nyilvánosságra hozza a levelezést, ha nem takarítja el a kordont a KIMBA elöl. Mint ismert, az Ábel Attilával együtt a Fideszből szintén kizáratott Borbély Lénárd a júniusi önkormányzati választáson 67,38 százalékos eredménnyel gyakorlatilag felmosta a padlót a Németh Szilárd embereiből álló csepeli Fidesszel, s annak jelöltjével, Dudás Zoltánnal, aki mindössze 10,24 százalékkal a harmadik lett. Még az ellenzéki Dukán András Ferenc is csaknem duplaannyit kapott, mint a kormánypárti jelölt, 19,2 százalékot.

Ábel Attila az eredmény ellenére nem jelölteti magát újra alpolgármesternek, a Németh Szilárddal való csatáját viszont becsületbeli ügynek tekinti, ezért azt még rendezni akarja . A Fidesz alelnöke idén március 1-jén büntetőfeljelentést tett, amit letagadott, noha a Telexnek megerősítette azt a BRFK. A feljelentéshez mellékelt egy fideszes belső levelezést, ezt hozza most nyilvánosságra Ábel Attila, miután Németh Szilárd nem távolította el a KIMBA köré törvénytelenül emelt kordonsort.

A levélben a távozó alpolgármester meglehetősen erős szavakat használ Németh Szilárdra. Fürcht Nórának, a csepeli Fidesz alelnökének címzett levelében a többi között úgy fogalmazott:

„Az, hogy orvosi értelemben elmebeteg-e, vagy csak szélsőségesen elmezavaros, lényegtelen. Ehhez orvos kellene. Te magad is fel tudnál sorolni vagy harminc esetet, amikor személyesen tapasztaltad a hazugságait, manipulációit, aljasságait. Annyi biztos, hogy tudatában van a tetteinek, hiszen igyekszik minden szaros ügyet másokra kenni. Meg vagyok győződve arról is, hogy nem áll le addig, amíg nem kap egy kegyetlenül durva pofont. Nem ismertem nála önzőbb, gyávább és szarabb embert életemben. Kár, hogy későn jöttem rá, ki is valójában, vagy ha a jobbik eset történt, mivé vált 2014 után.”

A levélben Ábel Attila jelzi, hogy Fürcht Nóra is részese a történetnek, ugyanis ő küldte ki azt a levelet, amelyben Németh Szilárd az alpolgármester szerint hűtlen kezelésre szólít fel. Mivel Németh Szilárd szerinte simán elő fog állni azzal, hogy az egészet csak kitalálta, javasolta Fürcht Nórának, hogy keresse meg és mentse le azt a levelet.

Ábel Attila Facebook-bejegyzésében azt közölte, hogy a levelezés nyilvánosságra hozásával bizonyítani tudja, hogy a problémákat megpróbálták házon belül rendezni, s Németh Szilárd állításával ellentétben nem csak a sajtón keresztül ment az üzengetés.

Az üzenetváltások három fő mellékletet tartalmaznak. Az első a csepeli Fidesz szétveréséről szól.

„Ehhez hozzájárult a Fidesz egyik rendszerhibája, hogy konfliktusok esetén csak a választókerületi elnöknek lehet igaza, ezért nem is kérdeznek meg senki mást. Csak a végjáték során jeleztük a sajtón keresztül is, hogy nagy a baj Csepelen. Eközben próbáltunk kommunikációs csatornákat találni a Fidesz és a jobboldali média vezetői felé. Én leveleket írtam, részletesen bemutatva, hogy Szilárd miért és hogyan buktatja meg a saját pártját Csepelen. Elárult bennünket és a Fideszt is: ez az egyik állításom, amit nyíltan vállalok, és ami miatt feljelentett” – fogalmazott a leköszönő alpolgármester, hozzátéve, az erről szóló, „Felemelkedés és önbuktatás” című mellékletet hozta nyilvánosságra ma, az első napon.

A második melléklet vonatkozásában Ábel Attila leszögezi, hogy mivel nem elmeorvos, nem tudja pontosan megállapítani, hogy Németh Szilárd „pszichopata, őrült vagy elmezavaros” lenne, viszont háromdiplomás emberként az a határozott véleménye, hogy a viselkedése kimeríti az abnormális jelzőt, és a grandiózus nárcizmus tüneteivel szinte mindenben egyezik. „Emiatt is feljelentett, pedig csak a véleményemet írtam le és azt, hogy milyen tünetegyütteseket produkált, személyiségének eltorzulása milyen korszakokkal jelentkezett. Feljelentett még amiatt is, mert alkoholistának tartom. De még nem találkoztam olyannal, aki közelebbről ismeri, és nem tartja alkoholistának” - írta Ábel Attila.

A harmadik melléklet a hűtlen kezelés vádjáról szól. „Borbély Lénárd polgármester és mi alpolgármesterek egy az egyben elutasítottuk Németh Szilárd valamennyi - jogászaink szerint - hűtlen kezelés definícióját kimerítő követelését. Ezért nem történt szerintem bűncselekmény” - szögezte le elöljáróban az alpolgármester, akinek azt állítja, Németh Szilárd és társai rábeszélésekkel, sőt frakcióhatározattal akarták rákényszeríteni a polgármestert az önkormányzati vagyon átjátszására.

„2018 óta próbál bennünket megbuktatni, ellehetetleníteni, börtönbe juttatni. Mi június 9-én, a választás napján megkaptuk az elégtételt és elástuk a csatabárdot. Ő nem. Minden elképzelhető eszközzel, továbbra is fáradhatatlanul harcol ellenünk és a csepeliek ellen. A Fidesz alelnökeként és választókerületi elnökként ehhez megvan a hatalma. És ő minden egyes nap él ezzel a hatalmával. Oldalakon keresztül tudnám írni, hogy miket tett az elmúlt hat évben. A családunk sincs biztonságban”

- írta Ábel Attila, majd felsorolt több személyt, akiket feltételezése szerint a Fidesz alelnöke rúgatott ki az állásukból, egyiküktől „Németh Szilárd Tusnádfürdőn atom részegen még elnézést is kért” - jegyezte meg, majd úgy folytatta: „Voltak itt ezeken kívül büntető feljelentések ellenünk, rendőrség ránk hívása, pártfeloszlatás, kizárás, hazugságok, aljas szexpletykák és árulások végeláthatatlan sora. No meg sok százmillió forint, ami olyan cégekhez ment például közbeszerzések útján, amelyek leálltak, bebuktak az önkormányzati fejlesztéseken a 2019-es választás előtt.”

Végezetül Ábel Attila azt jósolta, hogy a botrányok miatt Németh Szilárdot el fogják távolítani a választókerületi elnöki pozíciójából, de a Fidesz alelnökeként így is tovább fogja tudni folytatni a bosszúhadjáratát.

„Én ezt már unom. Elegem van. Érthető okokból féltem a családomat is”

- zárta bejegyzését a leköszönő alpolgármester.