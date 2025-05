Kivált a ritmikus gimnasztika a Magyar Torna Szövetségből, többen peren gondolkodnak

per;kiválás;Magyar Torna Szövetség;ritmikus gimnasztika;

2025-05-22 21:37:00 CEST

A Magyar Torna Szövetség (MATSZ) csütörtöki közgyűlésén a tagság megszavazta a ritmikus gimnasztika szakág kiválását, egyúttal megalakult a MATSZ-tól szinte teljesen független Magyar Ritmikus Gimnasztika-szövetség (MRGSZ). Ám korántsem biztos, hogy a folyamat ezzel véget is ért: a Népszava értesülései szerint többen mérlegelik, hogy a döntéseket bíróságon támadják meg. Ez a jogi költségektől és az ügy sportági támogatottságától egyaránt függ.

A MATSZ közgyűlésén elhangzott, hogy az MRGSZ már eddig is származtatott jogi személyként működött, 2007 óta önállóan gazdálkodik, ami igaz is, de a kritikusok szerint nem egyértelmű, hogy például a klubok és a versenyzők által két helyre, mindkét szövetséghez fizetett éves tagdíjainak mi lesz a sorsa, bár ez talán a legkisebb gond. Nagyobb, hogy a MATSZ-ból való kiválás után volt némi szünet, aztán kora délután meg is tartották az MRGSZ-közgyűlést is. Már ez a megoldás jogi kérdések sorát veti fel, az meg pláne, hogy ugyan a meghívókat a sporttörvény és a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályok értelmében 15 nappal az esemény előtt kiküldték, ám annak tartalmaznia kell a javasolt napirendi pontokat, mégpedig olyan részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak kialakíthassák az álláspontjukat. Ehhez képest az alapszabály tervezetét nem egészen egy hete, a múlt hétvégén küldték ki, a szakmai anyagokat, pénzügyi mérleget pedig csak most hétfőn. Minthogy alakuló ülésről volt szó, nem volt jelölő bizottság, érdemi vita nélkül, nyílt szavazással hagyták székében Bencze György elnököt.

Kérdéses továbbá, hogy jogilag miként értelmezhető a kitétel, miszerint „szinte teljesen önállóvá válik” az MRGSZ, minekutána a teljes kiválás azért nem lehetséges, mert

a Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) országonként csak egyetlen tagszervezettel tartja a kapcsolatot, ami ebben az esetben a MATSZ. E ténnyel nem áll szemben, hogy a FIG-nek, a MATSZ elnökségének, a Magyar Olimpiai Bizottságnak és a sportért felelős államtitkárságnak sem volt kifogása az önállóvá válással.

A változás akkor lép hatályba, amikor az új szervezetet bejegyzik, nyilvántartásba veszik.

Most az a kérdés, hogy mindez jogszerűen zajlott-e le – összegzett lapunk egy forrása.