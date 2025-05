Orbán Viktor: Az átláthatósági törvény enyhe

költségvetés;Ukrajna;Orbán Viktor;Tisza Párt;átláthatósági törvény;

2025-05-23 08:29:00 CEST

A miniszterelnök a szokott módon Ukrajnával riogatott és a Tisza Párt vélelmezett ukrán kapcsolatairól is beszélt a Kossuth Rádióban.

Olyan politikát célszerű csinálni, ahol az energia minél egyszerűbben és olcsóbban hozzáférhető, ehhez képest a többi EU-s ország olyan politikát csinál, ami növeli az energiaárakat. Azért teszik, mert ők az energiapolitikával nem a saját országuknak akarnak segíteni, hanem az oroszoknak akarnak ártani, nekik ez a fontosabb – közölte Orbán Viktor péntek reggeli szokásos, interjú formájú nyilatkozatában.

A miniszterelnök ismét csatákat vizionált, mondván, ő a fenti elvvel nem ért egyet.

Az egész emelést szorgalmazó energiapolitika mögött az ukránok állnak, ezért nem indokolatlan ukrán energiafenyegetésről beszélni – jelentette ki.

A 90-es évek elején, amikor még Ukrajna nem volt független, folyamatosan az volt a veszély, hogy nehogy az oroszok elzárják a gázcsapot. Ukrajna közben független lett, és garantálta az olajszállítást a saját országán keresztül. Most ezt megszüntették, és ha nem építette volna ki Magyarország a déli vezetéket, akkor hazánk nem jutna gázhoz, vagy csak csillagászati összegekért. Ha az EU teljesen megtiltja az orosz importot, akkor a miniszterelnök szerint minden évben 800 milliárd forinttal többet kellene fizetni az Oroszország helyett máshonnan megvásárolt energiáért.

Ha az ukránoknak sikerül keresztülvinni a tervét, akkor az áramszámla mindenkinek a duplájára, a fűtésszámla pedig négyszeresére növekedne – állította a kormányfő, hozzátéve, emiatt aztán vívják a „csatát”. Arra nem adott választ a miniszterelnök, hogy ebben az esetben hogy lehetne a rezsicsökkentést fenntartani.

Azt mondta, ha vállalnák, hogy az EU kifizeti a döntésükből fakadóan Magyarországot érő költségeket, az egy másik helyzet lenne, de nincs szó ilyesmiről.

A krími háború után vált nyilvánvalóvá, hogy kell másik gázvezeték az Ukrajnán átfutón kívül. Ezért volt a szlovák, illetve a déli építkezés. Mire kitört az orosz-ukrán háború, addigra a kormányfő szerint bebizonyosodott ezeknek a fontossága. A kulcsország ebből a szempontból Törökország. A törökök szerinte elég bátrak ahhoz, hogy akármit mondanak nekik nyugatról, ők nem állítják le az orosz szállításokat. Ezen kívül volt egy megegyezés Azerbajdzsánnal – emlékeztetett.

Évente 8 és fél és 10 milliárd köbméter közötti gázmennyiség kell Magyarországnak, ezért ki vagyunk szolgáltatva, de a világ legnagyobb gázmezőibe beengedtek néhány százalékos tulajdonosnak – magyarázta a kormányfő, hozzátéve,

ha kiszolgáltatott helyzetben nem vagy okos, akkor kizsebelnek.

Valami okból a nyugat-európai vezetők azt vették a fejükbe, hogy egy olyan megállapodást kötnek az ukránokkal, aminek része, hogy Ukrajna hosszabb távon is egy egymillió fős hadsereget tarthat fenn. Ennek valamennyi költségét az EU állná, azzal az indoklással, hogy az nekünk védelmet nyújt. Eközben Orbán szerint a mi hadseregeink gyengék, és inkább zsoldosokat fizetünk. A miniszterelnök szerint ebből még komoly biztonsági kockázat is lehet, mivel az ukrán kormány szerinte instabil, nem lehet tudni, hogy később milyen ukrán kormányok lesznek hatalmon.

A kormány – folytatta – azért akarja az EU-n kívül tartani Ukrajnát, mert ha beveszik, akkor Ukrajna Magyarország minden pénzét elszívná. A miniszterelnök felidézte, hogy a Tisza Párt szavazásán korábban 58 százalék szavazott az ország EU-s tagságának támogatása mellett. Ez szerinte egy pártszavazás volt, de tudomásul vette, hogy vannak olyan magyarok, akik támogatják az ukrán csatlakozást. Ezzel szemben viszont úgy gondolja, hogy a Voks2025 című kormányzati szavazás minden magyar számára biztosít véleménynyilvánítást.

A miniszterelnök beszélt az ukrán-magyar kémháborúról is. Az ukrán aktivitás a kormányfő szerint nagyon megnőtt Magyarországon, ezzel szemben Orbán Viktor tagadta azt, hogy magyar kémeket tartóztattak volna le az ukránok. Szerinte Ukrajna „dezinformációs kampányt” folytat ezzel.

A miniszterelnök úgy véli, „háborúpárti, ukránbarát propagandahálózat” működik Magyarországon, szerinte az átláthatóságinak nevezett törvényt ezért nyújtották be.

Az ellenzéki pártok ukránpártiak, az ukrán titkosszolgálatok pedig mély kapcsolatban vannak velük – fejtegette a miniszterelnök.

A műsorvezető felvetette, hogy a Tisza Párt cáfolta ezt, de a miniszterelnök szerint nem cáfolta, szerinte nem letagadható a kapcsolat. Minden akció oda mutat, hogy a magyarokat rá kell venni arra, hogy támogassák Ukrajna EU-csatlakozását. Rá akarják kényszeríteni a kormányt, hogy az ország saját érdekei ellen döntsenek – jelentette ki.

Szóba került az átláthatóságinak nevezett üldözési törvény is, erről a miniszterelnök azt mondta, hogy szerinte a szabályozás enyhe az amerikaival összevetve, és

ő arra számított, ebben a jogszabályban egyetértés lesz.

Aki politikával foglalkozik az ne fogadjon el külföldi támogatást, pártokra is van egy vonatkozó szabály, a célban egyet kéne érteni – magyarázta, miközben arról nem tett említést, hogy a törvény alapján rá lehet húzni a külföldi támogatás bélyegét gyakorlatilag mindenkire, aki a kormánynak nem tetszik: ha valakinek például bevétele származik egy YouTube-videóból, átutal neki pár ezer forintot egy határon túli magyar, vagy ha nyer egy uniós pályázaton. Arról sem beszélt, hogy – mint a napokban beszámoltunk róla – a Fidesz honlapján várja a külföldi támogatásokat.

„Vakartam a fejem, amikor hozzákezdtünk a költségvetés összeállításához” – magyarázta a miniszterelnök, a vakaródzás tárgya pedig az, hogy lesz-e háború, vagy sem. A kormány úgy számol, képes lesz megakadályozni azt, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen. Azt nem tudja, hogy béke lesz-e, de arra számít, hogy a háborús feszültség alacsonyabb lesz, mint most, így a magyarság kevesebb háborús veszteséget tud elszenvedni. Az elmúlt 3 év miatt 20 milliárd eurónyi forrást veszített el Magyarország, ha ezek meglennének, akkor minden szárnyalna, de most semmi nem szárnyal – ismerte el a miniszterelnök, de azért mutogatott egy kicsit Németországra. Mindenképp kellenek saját célok, ezek meg kell jelenjenek a költségvetésben – magyarázta. Azt a célt tűzték ki, hogy 2025-ben és 2026-ban is a családokat, elsősorban az édesanyákat fogja támogatni a költségvetés. Ismét ígéretet tett az anyák SZJA-mentességére. 2026 január elsejétől a kétgyermekes, 40 évnél fiatalabb édesanyák életük végéig adómentesek lesznek. Ez szerinte példátlan, ezt ha törik, ha szakad, el fogják érni.

A KSH borús adatai alapján a miniszterelnök arra a következtetésre jutott, hogy több a fogyasztás mint a beruházás, ez rövidtávon szerinte jó, de hosszútávon nem, ezért a kormány új beruházásösztönzéseket futtat. Hiába erősödik Magyarország, a technológia fejlesztésében nem erős, ezért fejlett technológiát használó külföldi technológiát kell behozni. Elektromobilitás terén ma a kínaiak vannak a világ élén – mondta a miniszterelnök, hozzátéve, őt pedig nem érdekli, hogy a technológia keletről érkezik-e, vagy nyugatról.