22 ország 85 főszerkesztője és kiadóvezetője tiltakozik az Orbán-kormány üldözési törvénye ellen

2025-05-21 14:27:00 CEST

A célkeresztbe vett kormánykritikus magyar sajtóval mások mellett olyan, nagynevű külföldi szerkesztőségek vezetői fejezték ki szolidaritásukat, mint a The Guardian, az ORF, vagy a Rzeczpospolita. Több határon túli magyar lap is csatlakozott a felhíváshoz.

A Fidesz kormánykritikus sajtót és civil szervezeteket ellehetetleníteni szándékozó törvénye ellen indított útjára egy szolidaritási állásfoglalást Munk Veronika, a Telex korábbi főszerkesztője, aki jelenleg a magyar divízióval is rendelkező szlovák Denník N innovációs vezetőjeként tevékenykedik. A nyilatkozatot kizárólag külföldi lapoknak szánta, a magyar sajtó melletti kiállásként. Az eredmény beszédes és egészen megható: ma délig szerte Európából, az Egyesült Királyságtól Törökországig 22 ország 85 lapvezetése írta alá a nyilatkozatot.

Az aláírók célja, hogy kifejezzék szolidaritásukat a magyarországi újságírókkal, továbbá vállalták, hogy le is hozzák a saját nyelvükön, saját lapjaikban az állásfoglalást. „Nincs a kezdeményezés mögött semmilyen szervezet vagy ilyesmi, csak én” - szögezte le lapunknak is eljuttatott közleményében Munk Veronika.

Az állásfoglalás eképp fogalmaz: „A magyarországi Fidesz gyakorlatilag törvényen kívül helyezi a szabad sajtót – és tágabb értelemben ezzel a demokratikus közvitát is. A május 13-án benyújtott átláthatósági törvényjavaslatával a Fidesz a Putyin-féle Oroszországban is látott autoriter taktikákat követi.” A javaslat „lehetőséget ad arra, hogy célba vegyék azokat a magyarországi médiumokat és civil szervezeteket, amelyek bármilyen külföldi forrásból – legyen az adomány vagy az EU által biztosított átlátható támogatás – fenntarthatóságukhoz szükséges forrásokhoz jutnak.”

A dokumentum hangsúlyozza, hogy a törvénytervezet szövege olyan tág, hogy gyakorlatilag bármely közéleti tevékenységet folytató vagy közvitában részt vevő szervezetre alkalmazható, beleértve a független médiát és a civil szervezeteket is. Emlékeztet, a törvény végrehajtását arra a Szuverenitásvédelmi Hivatalra bízzák, amelynek vezetője, Lánczi Tamás nyilvánosan buzdított arra, hogy az emberek ne támogassák a független médiát. Ez a hivatal fogja összeállítani a problematikusnak ítélt szervezetek listáját, amelyhez a felhatalmazást kormányrendeletben erősítik meg.

A nyilatkozat szól a feketelistára tett sajtóorgánumokra kiszabandó brutális szankciókról is - például a kilátásba helyezett horribilis összegű bírságokról, illetve a külföldi és belföldi források elvágásának lehetőségéről -, majd felhívja a figyelmet: „a szabad sajtó fennmaradása nem csupán helyi ügy – különösen egy olyan régióban, ahol egyre több populista vezető veszi át Orbán Viktor módszereit. Közös európai érdekünk, hogy a lehető leghangosabban kifejezzük: az információ szabadsága, a kritikus, szabad, tényalapú média és a nyilvános térben megjelenő kritikus hangok kulcsfontosságúak.”

„Felszólítjuk kormányainkat és az uniós intézményeket, hogy tegyenek meg mindent ennek a törvénynek a megakadályozására, amely élesen szembemegy az Európai Unióról szóló szerződéssel és az Alapjogi Chartával is” - zárul a közlemény.

Az aláírók között számos nagynevű szerkesztőség is megtalálható, ilyen például a brit The Guardian, az osztrák ORF, a lengyel Gazeta Wyborcza, a szintén lengyel Rzeczpospolita, a francia Libération, vagy a belga EUobserver. De nem csak a „hanyatló nyugatról” álltak ki a kritikus sajtó mellett, aláírta a nyilatkozatot például a bolgár Capital, a török Journo és a szintén török Mediternews is. Határon túli magyar szerkesztőségek is csatlakoztak a felhíváshoz, mint például a Paraméter, az Új Szó, a Napunk, illetve természetesen az Átlátszó Erdély.

Az aláírók teljes listáját alább tekintheti át:

• Alessia Cerantola, szerkesztőségi igazgató, Investigate Europe (Olaszország)

• Andrei Ciurcanu, elnök, RISE Project (Románia)

• Anna Gielewska, főszerkesztő, VSquare (Lengyelország)

• Anneleen Ophoff, CEO, Apache (Belgium)

• Anuška Delić, alapító és főszerkesztő, Oštro (Szlovénia)

• Attila Biro, főszerkesztő, Context.ro (Románia)

• Ayse Banu Tuna, főszerkesztő, Journo (Törökország)

• Augustine Zenakos, főszerkesztő, The Manifold (Görögország)

• Bartosz T. Wieliński, főszerkesztő-helyettes, Gazeta Wyborcza (Lengyelország)

• Bastian Obermayer, igazgató és társalapító, paper trail media (Németország)

• Beata Balogova, főszerkesztő, SME (Szlovákia)

• Bettina Hamilton-Irvine, társ-főszerkesztő, Republik (Svájc)

• Catalin Tolontan, szerkesztőségi vezető, Hotnews (Románia)

• Catalina Albeanu, CEO, Display Europe (Ausztria)

• Catarina Carvalho, szerkesztő, Mensagem de Lisboa (Portugália)

• Cecilia Anesi, központ igazgató, IRPI (Olaszország)

• Christiane Schulzki-Haddouti, igazgatótanács tagja, RiffReporter.de (Németország)

• Cristian Delcea, társalapító és főszerkesztő, Recorder (Románia)

• David Schraven, CEO & kiadó, CORRECTIV (Németország)

• Dieter Bornemann, szerkesztőbizottság elnöke, ORF (Ausztria)

• Dimitris Xenakis, kiadó, Inside Story (Görögország)

• Dov Alfon, főszerkesztő, Libération (Franciaország)

• Elena Sánchez Nicolás, főszerkesztő, EUobserver (Belgium)

• Elisabetta Tola, alapító és főszerkesztő, Facta.eu (Olaszország)

• Erik Tabery, főszerkesztő, Respekt (Csehország)

• Eva Belmote, főszerkesztő, Civio (Spanyolország)

• Filip Minich, főszerkesztő, Refresher (Szlovákia)

• Florian Klenk, főszerkesztő, Falter (Ausztria)

• Florian Skrabal, főszerkesztő, Dossier (Ausztria)

• Francesca Festa, társalapító, Sphera Network (Franciaország)

• Frederik Obermaier, igazgató és társalapító, paper trail media (Németország)

• Gian-Paolo Accardo, főszerkesztő, Voxeurop (Franciaország)

• Giulio Rubino, társ-főszerkesztő, IrpiMedia (Olaszország)

• Harry Lensink, főszerkesztő, Follow the Money (Hollandia)

• Ivaylo Stanchev, főszerkesztő, Capital (Bulgaria)

• Jakub Patočka, főszerkesztő, Deník Referendum (Csehország)

• Ján Simkanič, CEO & kiadó, Deník N (Csehország)

• Janusz Schwertner, főszerkesztő, Goniec.pl (Lengyelország)

• Jaroslav Masek, főszerkesztő, Hospodarske noviny (Csehország)

• Jelena Pavic Valentic, főszerkesztő, Telegram (Horvátország)

• Jerzy Baczyński, főszerkesztő, Polityka (Lengyelország)

• Joanna Krawczyk, igazgató, CORRECTIV.Europe (Németország)

• Josef Pazderka, főszerkesztő, Czech Radio Plus (Csehország)

• Karl van den Broeck, alapító és főszerkesztő, Apache (Belgium)

• Katharine Viner, Főszerkesztő, The Guardian (Egyesült Királyság)

• Juhász László, Főszerkesztő, Paraméter (Szlovákia)

• Lise Witteman, főszerkesztő-helyettes, Follow the Money (Hollandia)

• Lorenzo Bagnoli, társ-főszerkesztő, IrpiMedia (Olaszország)

• Loucas Fesias, vezető szerkesztő, AlphaNewsLive (Ciprus)

• Lukáš Diko, főszerkesztő, Investigative center of Jan Kuciak (Szlovákia)

• Lukáš Fila, CEO, Denník N (Szlovákia); Az igazgatótanács elnöke, Respekt, Deník N, Heroine (Csehország)

• Magda Jethon, főszerkesztő, Radio Nowy Świat (Lengyelország)

• Magdalena Chrzczonowicz, főszerkesztő, OKO.press (Lengyelország)

• Mašenjka Bačić, főszerkesztő-helyettes, Oštro (Horvátország)

• Mathias Destal, főszerkesztő, Disclose (Franciaország)

• Matus Kostolny, főszerkesztő, Denník N (Szlovákia)

• Matyáš Zrno, főszerkesztő, Aktuálně (Csehország)

• Michał Danielewski, főszerkesztő, OKO.press (Lengyelország)

• Michal Musil, főszerkesztő, Reportér magazín (Csehország)

• Michał Szułdrzyński, főszerkesztő, Rzeczpospolita (Lengyelország)

• Mihai Voinea, főszerkesztő és társalapító, Recorder (Románia)

• Miroslava Kernová, főszerkesztő, Omediach.com (Szlovákia)

• Mustafa Kuleli, főszerkesztő, Mediternews (Törökország)

• Nikolas Leontopoulos, társalapító - szerkesztő, Reporters United (Görögország)

• Molnár Norbert, digitális vezető szerkesztő, Új Szó (Szlovákia)

• Pavel Tomášek, főszerkesztő, Deník N (Csehország)

• Peter Bardy, főszerkesztő, Aktuality (Szlovákia)

• Petr Kain, főszerkesztő, Ekonom (Csehország)

• Petr Šabata, főszerkesztő, Právo daily (Csehország)

• Robert Brestan, főszerkesztő, HlidaciPes.org (Csehország)

• Robert Čásenský, főszerkesztő, Seznam Zprávy (Csehország); Alapító, Reportér magazín (Csehország)

• Roman Imielski, első főszerkesztő-helyettes, Gazeta Wyborcza (Lengyelország)

• Rozina Breen, főszerkesztő és CEO, The Bureau of Investigative Journalism (Egyesült Királyság)

• Sam Tranum, vezető szerkesztő, Dublin Inquirer (Írország)

• Sebastian Esser, kiadó, Krautreporter (Németország)

• Slawek Blich, CEO, Display Europe (Ausztria)

• Sofia da Palma Rodrigues, társalapító és vezető szerkesztő, DIVERGENTE.PT (Portugália)

• Stefan Hrib, főszerkesztő, Tyzden (Szlovákia)

• Stefan Johannesberg, igazgatótanács tagja, RiffReporter.de (Németország)

• Teresa O’Connell, szerkesztőségi igazgató, Are We Europe (Hollandia / Németország)

• Fumaça szerkesztőség (Portugália)

• Virginia Pérez Alonso, főszerkesztő, infoLibre (Spanyolország)

• Wojciech Przybylski, főszerkesztő, Visegrad Insight (Lengyelország)

• Sipos Zoltán, főszerkesztő, Átlátszó Erdély (Románia)

• Szalay Zoltán, vezető szerkesztő, Napunk (Szlovákia)

Előzőleg a célkeresztbe vett magyarországi sajtóorgánumok és civil szervezetek is közös nyilatkozatban álltak ki az ellehetetlenítési törvény ellen. Természetesen lapunk is csatlakozott a nyilatkozathoz, amelyet ide kattintva lehet elolvasni.