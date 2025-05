A Nézőpont Intézet által listázott Euronews hazai vezetője szerint ócska feljelentők lettek a propagandistákból

Nézőpont Intézet;Mráz Ágoston Sámuel;Euronews;listázás;feljelentősdi;

2025-05-23 13:14:00 CEST

A kormányközeli kutatók a három nap alatt összedobott tanulmányukban kimutatták, hogy a nemzetközi médium külföldi. Ukrán propagandával is megvádolták őket, mert beszámoltak egy szíriai francia-német találkozóról.

Kert Attila újságíró, az Euronews magyar irodájának vezetője Besúgók és provokátorok címmel indulatos Facebook-posztban tárta fel a nyilvánosság előtt, hogy milyen alapon is kerültek fel arra listára, amelyet a Nézőpont Intézet dobott össze három nap alatt. Azokat a szervezetek gyűjtötték össze jóval az immár nemzetközi felháborodást is kiváltó, átláthatóságinak nevezett törvény júniusra tervezett elfogadása előtt, amelyek ellen „a szuverenitás védelmében fel kell lépni, mert külföldi támogatásban részesültek”. Összegyűjtötték azokat a cikkeket meg riportokat, amelyek indokolttá tehetik a hatósági fellépést, a Nézőpont igazgatója, Mráz Ágoston Sámuel szerint három nap alatt.

– A Nézőpont intézet, aminek vezetője ez a faszi, eddig csak sima propagandaintézmény volt, amelyik szerény színvonalú szakmai („tudományos”) csomagolásban terjesztette azt a propagandát, amivel éppen megbízták. Pontosan ugyanazt csinálta, mint a Megafon, az M1, az Origo és a többi: azt írta, amivel megbízták, ami az éppen aznap érvényes álláspontot támasztotta alá, csak a rizsát elemzésnek nevezte és különféle „kutatásokkal” támasztotta alá. (Amely kutatásokról épp a legfőbb megbízó árulta el nemrég, hogy azokat meghamisították vagy simán kamu mind.) Mára azonban ez a Nézőpont az egyszerű propagandistából ócska feljelentővé vált – fogalmazott Kert Attila.

Az újságíró kiemelte, hogy miért is listázták őket. – A Nézőpont kikutatta, hogy „a magyar nyelven is hozzáférhető Euronews eleve külföldi kiadóként működik Magyarországon”. Ez bizony így van, nehéz is volna tagadni, hogy egy portugál tulajdonú francia cég, amelynek Brüsszelben van az egyik központja, bizony külföldi. De hát, egy nemzetközi hírcsatorna már csak ilyen – fűzte hozzá Kert, aki megdöbbent azon is, hogy megállapították, az Euronews ukrán propagandát valósít meg „az Ukrajnával kapcsolatban szimpátiát vagy együttérzést keltő híradásokkal”.

Kert Attila megjegyezte, eszerint a definíció szerint tehát bármely véletlenszerűen kiválasztott háborús tudósítás ukrán propaganda. „Hiszen csak a nyomorult Mráz Ágoston Sámuelből nem vált ki együttérzést, meg persze a megbízóiból, hogy az oroszok kórházakat és iskolákat bombáznak, gyerekek ezreit rabolják el” – jelentette ki. Ha mindez nem lenne elég, a Nézőpont felsorolt néhány cikket az ukrán propagandára. Az egyik címe: Szíriában tárgyal a német és a francia külügyminiszter. Mint azt az Euronews hazai vezetője kiemelte, a tudósításban egyetlen szó sincs Ukrajnáról, sem Oroszországról, sem a háborúról, és a többi felhozott példa is hasonló.