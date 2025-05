Legyen-e miniszterelnök-jelölt Orbán Viktor? – Török Gábor szerint érik az idő és a politikai helyzet a kérdés felvetésére

Fidesz;Orbán Viktor;miniszterelnök-jelölt;kérdések;Török Gábor;

2025-05-23 12:48:00 CEST

A politikai elemző úgy véli, a Fideszben nagy lehet a dilemma, de végül a kormányfőnek lesz az érdeke, hogy döntsön még 2026 előtt. Egyben utalt arra az eddig sem titkos elképzelésre, hogy Lázár János lehet a trónkövetelő.

Mikor lenne érdemes átadnia a miniszterelnök-jelöltséget valaki másnak? – jelölte meg Török Gábor politikai elemző az alapvető dilemmát, amely a Fidesz, a jelenlegi miniszterelnök hívei és személyesen Orbán Viktor előtt áll. A „törökgáborelemez” Facebook-oldalon közzétett poszt szerint bármennyire is utálják ezt a kérdést Orbán Viktor hívei, ha minden szembe jövő választást meg is nyer a kormányfő a jövőben, előbb-utóbb eljön majd az a pillanat, amikor napirenden lesz.

– A kérdés így igazán az, hogy érdemes-e ezen most gondolkoznia, vagy ez a 2026-os választás előtt fel sem merülhet. Ha biztosra vesszük a Fidesz győzelmét jövőre, akkor nyilván a kérdés lesöpörhető: Orbán Viktort jelenleg csak a választók akadályozhatják meg abban, hogy folytassa a kormányzást, láthatólag politikai és szellemi képességei birtokában van, a Fideszben pedig biztosan nem lesz senki, aki ezt a kérdést – nyilvánosan – rajta kívül, vele szemben felvesse. Ha viszont hiszünk Lázár Jánosnak, és elfogadjuk, hogy a 2026-os választás „fifty-fifty”, azaz benne van akár a Fidesz veresége is, akkor szerintem érdemes egy kicsit gondolkodni, mérlegelni – tette hozzá Török Gábor, aki a bejegyzéséhez mellékelt képpel is utalt arra, hogy az építési és közlekedési miniszter lehet a már eddig is többször emlegetett trónkövetelő.

A politikai elemző három irányt nevez meg, amelyek közül választani lehetne: „Mi lenne jobb, kedvezőbb Orbánnak, ha (1) 16 évnyi kormányzás után ő veszít, vagy ha (2) maga nevezi meg az utódját még a választás előtt, aki aztán (2.1) a váltás lendületével megnyeri a választást, vagy (2.2) Orbán helyett elbukja azt?”

– Az idő és a politikai helyzet kezd megérni ennek a kérdésnek a feltételére. Nem azért, mert bárki ezt mondja, hanem azért, mert a politikai racionalitás alapján magának a kormányfőnek áll érdekében ezen legalább elgondolkoznia. Konzervatív (értsd: a status quo erejét túlértékelő) politikai elemzőként nem tartom valószínűnek, hogy most megtenné, és a helyében talán én is arra jutnék, hogy 2026 még túlélhető, de ha messzebbről nézünk rá a mostani helyzetre, akkor azért fontos látni, hogy – miként Zárug Péter Farkas szokta mondani – mi visszafordítható és mi nem – zárta aktuális fejtegetését Török Gábor.