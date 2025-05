Az orbáni zsarnoki rendszer elleni tüntetéssé szélesítenék szombaton egy rendőri intézkedésben meghalt férfi ügyét

Fidesz;tüntetés;drog;halál;szabadság;rendőri erőszak;

2025-05-23 18:30:00 CEST

Puzsér Róbert közéleti szereplő nem csak támogatja a demonstrációt, hanem egyenesen állandósuló tiltakozást akar egészen a jövő évi választásig, hogy a rendszerváltó hangulat addigra szabad Magyarországgá érjen.

Elég! Szolidaritás a szabadságért! címmel az orbáni zsarnoki rendszer elleni tüntetés lesz szombaton délután hat órától a Láchíd pesti hídfőjénél, a Széchenyi István téren – derül ki az esemény Facebook-oldalán lévő leírásból. Mint azt a szervező, Rutz Tamás írja, 2025 márciusában egy intézkedés során hét rendőr, a hatóságok szerint arányosan és jogszerűen járt el, amikor alapos gyanú szerint csigolyatörésig vertek egy magatehetetlen férfit. – Zoltán április 20-án a kórházban halt meg – teszi hozzá. Egy korábbi posztból kiderült, a Szegeden halálra vert férfi a rendőröknek beismerte, hogy pár gramm marihuánát birtokolt.

Rutz Tamás korábban LMP politikusaként vált ismertté, az utóbbi időben a Szikra Mozgalmat népszerűsíti. szerint a kormányzat kábítószerellenes kampánya során Orbán Viktor és Hováth László fideszes országgyűlési képviselő, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos „embervadászatot és hajtóvadászatot” hirdetett, amelynek immár halálos áldozata is van, miközben törvényi erővel próbálnak felszámolni minden másképp gondolkodó szervezetet az Orbán Viktor által ígért „tavaszi nagytakarítás” során. Utóbbira is gondolva hatpontos követelést állítottak össze:

1. Horváth László mondjon le, fejezzék be a rendőrterrort!

2. Hatósági kampányok helyett megélhetést és jövőképet!

3. Vizsgálják ki a tüntetések során alkalmazott túlzott rendőri erőszakkal kapcsolatos eseteket!

4. A rendőrség teljes átvilágítását kérjük, civil szervezetek bevonásával!

5. A Fidesz álljon el a tavaszi nagytakarítás néven előadott fasiszta törvénycsomagtól. Halász János távozzon a közéletből!

6. Az állam biztosítsa a gyülekezés, az egyesülés és a szólás szabadságát, szexualitástól, világnézettől vagy származástól függetlenül!

Az, hogy nem csupán egyszemélyes szolidaritásról, akcióról van szól, jelzi, hogy az ügy mögé odaállt Puzsér Róbert közéleti szereplő, saját maga szerint újságíró, szerkesztő, kritikus is. Támogató, a tüntetést hirdető bejegyzésében felhívást is közzétett. „Jövő tavaszig senki nem érezheti egyetlen tüntetés után se, hogy bármit is elért. Mostantól minden nyugatos történelmi fejlődés iránt elkötelezett magyarnak valamennyi tüntetésről úgy kell hazamennie, hogy legkésőbb pár nap múlva visszatér. A demonstrációknak állandósulniuk kell az utcákon és a köztereken, hogy a rendszerváltó hangulat jövő tavaszra szabad Magyarországgá érjen” – hirdette meg a permanens tüntetést.

Puzsér Róbert az otthonmaradóknak is üzent: „Akinek fontosabb dolga van, az lemond a nyugatos Magyarországról, és maga is felelős lesz azért az ázsiai típusú despotizmusért, amelynek a körvonalai már jól látszanak a jövő horizontján. Mostantól valamennyi felelősségtudatos állampolgárnak kötelessége részt venni minden olyan demonstráción, ami fundamentális kérdésben síkra száll az illiberális rezsimmel szemben. A következő ilyenrendezvény holnap zajlik majd a halált okozó rendőri brutalitás és az Orbán-rendszer által tervezett »tavaszi nagytakarítás« ellen. Mindenki legyen ott, aki vissza akarja kapni ezt a gyűlöletre szoktatott és mindenéből kiforgatott Magyarországot.”