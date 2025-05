Tiltás helyett jobb lenne, ha okos képernyőhasználatra tanít az iskola

oktatás;Magyarország;iskola;képernyő;

2025-05-24 14:30:00 CEST

Egy amerikai kutatás szerint a 13 és 18 év közötti kamaszok 2021-ben átlagosan 8 óra 39 percet töltöttek naponta képernyőzéssel, és ebben nincs benne az az idő, amit az iskolában vagy otthon tanulással töltenek valamilyen eszköz előtt – derült ki Nagy Péter, a Beteshda Gyermekkórház gyermek- és ifjúságpszichiáter főorvosának előadásából, amelyet a Republikon Intézet és az Ezer Gyerek Egyesület konferenciáján tartott.

Ez a rengeteg idő úgy jön ki, hogy ha valaki például X-Boxozás közben párhuzamosan a telefonját is nyomkodja, az az idő kétszeresen számít. A 12 év alattiak „rekreációs képernyőhasználata” a négy évvel ezelőtti adatok szerint 5 óra 33 perc volt. A pszichiáter szerint ez több szempontból is tudományosan bizonyított problémát okoz a gyerekek egészsége és jólléte szempontjából. Az egészen kicsi gyerekek elé például a szülők legtöbbször azért rakják a telefont, mert azt tapasztalják, hogy ettől megnyugszanak, de ilyenkor valójában csak elterelődik a figyelmük, és nem alakul ki valódi stratégiájuk önmaguk megnyugtatására. Emellett okozhat különböző hangulati problémákat, depressziós tüneteket a túlzott képernyőhasználat, és az alvásminőségre is rossz hatással lehet, különösen az esti „kütyüzés”. Mindez pedig hosszú távon más egészségügyi problémákhoz, elhízáshoz, szív- és érrendszeri problémákhoz is vezethet – hangzott el a Csapdába ejtett generáció? - Gyerekek a digitális világban címmel rendezett konferencián.

Nagy Péter arról is beszélt, az ember agya rendkívül adaptív, ami óriási evolúciós előnyt jelent, de ez esetben például a TikTok használata során a gyerekek agya a rövid videók fogyasztásához szokik hozzá. Ehhez képest pedig kétségtelenül nagyon nehéz befogadni egy matekórát. A pszichiáter arra is felhívta a figyelmet: kutatások szerint már telefon puszta jelenléte is rontja a figyelmi funkciókat, és ha egy feladat közben üzenetek is érkeznek, jelentősen nő a hibázás esélye.

Az előadás utáni beszélgetésen résztvevő szakértők egyetértettek abban, hogy minden a szülőknél kezdődik, először nekik kell megváltoztatniuk a szokásaikat, nekik kell tudatosabban kezelni az okoseszközöket. Mint ahogy ők azok is, akik először a gyerekük kezébe adják a telefont, rajtuk múlik, hogy mikor, milyen célból, milyen keretek között teszik ezt, ezért fontos lenne ezzel a kontrollal élniük és tudatos döntéseket hozniuk. Balatoni József tanár ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet: a tiltás, az eszközök elvétele hosszú távon nem megoldás, a tudatos, okos használat megtanítása lenne a valódi cél. Szél Dávid pszichológus szerint semmiről nem marad le az a gyerek, aki később kap telefont a kezébe, és amíg nincs saját okoseszköze, a szülőnek meg kell tartania a kontrollt ebben a kérdésben. A szakértők szerint 2 éves korig semmilyen képernyőnek nincs helye a gyerekek életében, az önálló használat pedig 8-9 éves kor előtt egészen biztosan nem ajánlott. Akkora alakulhatnak ugyanis ki a gyerek más, saját érdeklődési körei – hívta fel a figyelmet Gyarmathy Éva klinikai és neveléslélektani szakpszichológus.

Ma már arra is van példa, hogy a gyerekek felismerik a kütyük és a közösségi média negatív hatását, és igyekszenek tudatosan csökkenteni az online töltött időt. Gyarmathy például egy friss brit kutatást idézett, amely szerint a gyerekek 46 százaléka szívesebben élne egy olyan világban, ahol nincs internet.

A konferencia második kerekasztal-beszélgetésén arra próbáltak válaszokat találni, hogy az oktatásnak mit kellene kezdenie ezzel a helyzettel, bár Halácsy Péter, a Budapest School iskolák alapítója már az elején nyilvánvalóvá tette, 2025-ben erről már rég késő beszélgetni. A digitális eszközöket értelemszerűen használni kell az iskolákban is, arról kellene sokat beszélgetni, hogy hogyan. Éles kritikát fogalmazott meg az oktatási rendszerrel és a középiskolai felvételivel valamint az érettségivel kapcsolatban is, mert szerinte egyik sem arra készíti fel a gyerekeket, ami valójában később rájuk az életben, a munkaerőpiacon vár. „A munkaerőpiacon azt várjuk el, hogy beszélj másokkal, oldj meg problémákat, legyél kíváncsi és nyitott, az iskola világában pedig azt, hogy ne beszélj másokkal, egy adott megoldásra juss el, amit mi előre megmondunk, ne találj ki semmi újat” – mondta erről Horváth Ádám digitális oktatási szakértő. Szerinte az oktatás dolga alternatívát kínálni a TikTokkal és más tartalmakkal szemben, ehhez pedig arra van szükség, hogy a gyerekek ne unatkozzanak az iskolában, és akkor eszükbe se jut elővenni a telefont. Úgy gondolja, az új technológiák fényében az oktatás célját újra kell definiálni, és az iskoláknak fényes lehet a jövője, ahol ezt sikerrel véghez tudják vinni.