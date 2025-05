Érződik a kétségbeesés és az erjedés, egyre többen próbálhatják meg elhagyni a Fidesz-KDNP nevű hajót

KDNP;

2025-05-24 05:50:00 CEST

Lássuk be, olyan párt, hogy KDNP nincs. Semjén Zsolt pártjának a válsága a Fidesz válságának jele - mondta a Népszavának Pék Szabolcs. Az Iránytű Intézet vezető elemzője szerint akadtak kutatások, amelyekben önállóan mérték a kisebbik kormánypártot, ám rendre bebizonyosodott: semmilyen támogatottsággal nem rendelkeznek.

Gaal Gergely korábbi országgyűlési képviselő és miniszteri biztos még csütörtök este mondott le a KDNP országos elnökségi tagságáról, ám párttagságát megtartotta. Ahogy YouTube-ra felkerült videójában fogalmazott: „A KDNP-nek 15 év alatt sem sikerült valódi és önállóan életképes párttá válnia, nincs nyílt és őszinte beszéd, a vezető politikusaik pedig csak a központból diktált mondatokat harsogják. – Pedig Gaal Gergely szerint a kereszténydemokratáknak szükség esetén a hatalomgyakorlás belső ellensúlyának, erkölcsi iránytűjének kellene lennie. A politikus emellett sérelmezte Semjén Zsolt, pártelnök, miniszterelnök-helyettes „vagdalkozó” stílusát, mint ahogy azt is, hogy nem volt hajlandó elárulni neki: tervez-e önálló stílussal, karakterrel és témákkal előállni 2026-ban a párt.

Az is nagyon furcsa, hogy valakinek 15 év teljes szimbiózis után, pont most jut eszébe, hogy a KDNP-nek önálló arcélt kellene mutatnia. Könnyű arra következtetni, hogy Gaal Gergely ezzel a Fidesz választási vereségét árazta be – kommentálta az eseményeket Pék Szabolcs. Az Iránytű elemzője szerint a felmérések mára kétszámjegyű Tisza-előnyt mutatnak a kormánypárttal szemben. – Elbillenőben van a közhangulat, egyre többen próbálhatják elhagyni a Fidesz nevű hajót – jelentette ki a szakértő, hozzátéve: Lehet, hogy sokan nem ilyen látványosan csinálják, inkább fű alatt kezdenek kapcsolatot keresni a Tisza Párttal.

Vannak olyan cinikus, karrierista, opportunista alkatok, akik eddig sem ideológiai, pusztán megélhetési okokból voltak a Fidesznél. Nekik teljesen mindegy a kormány színe, túlélni és törleszkedni szeretnének – folytatta Pék Szabolcs, aki szerint ez másod-harmad vonalbeli – tehát kevésbé ismert politikusokat – illetve leginkább gazdasági szereplőket jelent. Az Iránytű elemzője azonban ezt kétes stratégiának tartja, hiszen Magyar Péter hangsúlyozta: ahogy „óellenzéki”, úgy fideszes politikusok sem igazolhatnak a Tiszához. – Nyilván ellenpélda lehet Ruszin-Szendi Romulusz, aki bár nem volt párttag, de egyértelműen a Fideszhez köthető. Viszont volt vezérkari főnökként teljesen más kaliber, mint a Gaál Gergelyhez hasonló figurák - szögezte le.

Závecz Tibor, a Závecz Research vezetője arra emlékeztette lapunkat: Gaál Gergely nem dezertált teljesen a „süllyedő hajóról”, hiszen párttagságát egyelőre megtartja. – Ugyanakkor a Fidesznél láthatóan stációi vannak a belső kritikának – mondta, példaként Lázár Jánost hozva, aki miután 2018-ban eltávolították a kormányból, hátulról küzdött tovább a fennmaradásért. Závecz Tibor szerint a KDNP-s politikus bejelentése választási pánikreakciót mutat, mi több, most tendenciává válhat a pártból való kibeszélés; Bencsik András nemrég szintén vészharangot kongatott online műsorában, mint fogalmazott: – A fideszes tábornak össze kell szednie magát, mert ennek csak egy baromi nagy vereség lesz a vége jövőre!

Závecz Tibor úgy látja, a politikai helyzet „forrósodásával” egyre több ilyen lépés valószínű, ám tiszás átigazolásokra nem számít; olyan azonban előfordulhat, hogy egy-egy híresebb szereplő leckéztetésből bejelenti, hogy kilép a pártból. Pék Szabolcs szerint ez kevésbé valószínű, de a fősodorba tartozó fideszes politikusok mozgása nagy kérdése a következő egy évnek. – Persze jöhetnek kiugrások, ha már egyértelműnek látszik az Orbán-rendszer bukása. Az biztos, hogy erjedés és kétségbeesés érződik, akárcsak a '88-as MSZMP esetében. Általában ilyenkor jelennek meg azok a hangok, akik megpróbálnak elhatárolódni a rendszertől, sőt, azt állítják, hogy ők nem is úgy gondolták, mindig is a rezsim belső ellenzéke voltak. Ahogy a Fidesz egyre rosszabbul áll, színre léphetnek a saját „reformkommunistái” is – foglalta össze az elemző.