Őrizetbe vették Renner Erika zaklatóját

BRFK;őrizetbevétel;zaklató;lúgos orvos;Renner Erika;

2025-05-24 09:00:00 CEST

A IX. kerületi rendőrök kezdeményezték R. László letartóztatását.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitánysága zaklatás és más bűncselekmények miatt folytat eljárást a 60 éves R. László ellen - közölte a rendőrség a honlapján.

Az eljárásban a Budai Központi Kerületi Bíróság a férfi bűnügyi felügyeletét rendelte el, valamint távoltartási végzést hozott, mely szerint R. László a sértettel sem személyesen, sem más módon nem léphet kapcsolatba.

A IX. kerületi rendőrök R. Lászlót 2025. május 23-án reggel a távoltartás szabályainak megszegése miatt lakóhelyéről előállították a kerületi rendőrkapitányságra, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Amint arról lapunk is beszámolt a 60 éves budapesti férfi megtámadta a bíróságon Renner Erikát a lúgos orvos áldozatát. R. László megszállottan védelmezi a jogerősen 11 év börtönbüntetésre ítélt Bene Krisztiánt.

A Blikk írta meg, hogy Renner Erikát évek óta zaklatja egy férfi, aki most is megszegte az ellene hozott szabályokat. Az egyébként matematikus végzettségű R. Lászlót ugyanis korábban jogerősen felfüggesztett börtönre ítélték, amiért halálosan megfenyegette a lúgos orvos büntetőperében eljáró ügyészt. Korábban pedig többször is meggyanúsították zaklatással, míg végre február 12-én elfogták, de nem kellett a börtönben maradnia, nyomkövetővel a lábán elhagyhatta a fogdát, igaz, a lakása elhagyását megtiltó bűnügyi felügyeletbe került.