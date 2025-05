Meghibásodások voltak a repülőtéren a baleset idején, ahol a San Diegóban lezuhant kisgép landolni készült

baleset;Egyesült Államok;San Diego;kisrepülőgép;

2025-05-24 10:33:00 CEST

A nyomozók vizsgálják, hogy ezek szerepet játszhattak-e a tragédiában.

A nyomozók vizsgálják, hogy a ködös időjárás és a San Diego-i repülőtéren tapasztalt műszaki hibák szerepet játszhattak-e a helyi idő szerint csütörtök reggel bekövetkezett, hat halálos áldozatot követelő kisrepülőgép-balesetben – írja a BBC.

Mint arról mi is beszámoltunk, a Cessna 550-es típusú kisgép San Diego egyik lakóövezetében zuhant le, emiatt több ház és autó is kigyulladt. A mentőszolgálat gyorsan a helyszínre ért, több háztömböt is evakuálni kellett.

Később kiderült, a halálos áldozatok között volt az ismert zenei ügynök, Dave Shapiro, valamint Daniel Williams, a The Devil Wears Prada egykori dobosa is.

A BBC azt írja, a hatóságok egyelőre nem határozták meg, pontosan milyen tényezők vezettek a balesethez. A gépen nem volt repülési adatrögzítő, ami alapján további információkhoz juthatnának. A nyomozás során az Amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség (NTSB) segítséget kap az FBI-tól. A nyomozók megállapították, hogy

a kisrepülő nagy feszültségű vezetékekbe ütközött, mielőtt a házakba zuhant volna a Murphy Canyon negyedben.

a három kifutópályával rendelkező regionális Montgomery-Gibbs repülőtér, ahol a gép landolni készült a baleset idején problémákkal szembesült, például nem működött a pilótáknak a felszín közelében időjárási adatokat szolgáltató Automated Surface Observing System (ASOS). Valamilyen műszaki hiba állhatott a háttérben, egyébként nincs minden repülőtér felszerelve a rendszerrel.

az egyik kifutópályán probléma lépett fel a leszálló gépeket irányító világítási rendszerrel.

a környéken ködös volt az időjárás.

Az NTSB szerint a pilóta nem jelentett semmilyen problémát a légi irányításnak. A balesetről készült előzetes jelentését várhatóan 30 napon belül teszik közzé. Egyelőre vizsgálják, volt-e pilótafülke-hangrögzítő a fedélzeten.