Lázár János máris megfejtette, hogy a Tisza Párt próbálta megakadályozni a miskolci fórumát

2025-05-24 10:44:00 CEST

„A Tisza Párt Ukrajna barátja!? Szégyen!” – fakadt ki az építési és közlekedési miniszter.

„Miskolcon a Tisza Párt megpróbálta megakadályozni, hogy Ukrajnáról beszélgessünk! Nem hagytuk!” – jelentette ki szombat délelőtt közzétett Facebook-bejegyzésében Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter felháborodott bejegyzését úgy folytatta: „A Tisza Párt Ukrajna barátja!? Szégyen!”

A poszt előzménye, hogy – mint arról mi is beszámoltunk – a tárcavezető csütörtök este közölte: „kemény helyzet volt” a Miskolcon tartott fórumán, amikor is szerinte egy mintegy 100 fős csoport azon dolgozott a helyszínen, hogy ne tudja elmondani a gondolatait. „Most meg kell nézni, és szerintem nyilvánosságra kell hozni, hogy melyik politikai csoporthoz tartozhattak” – vélekedett. „Abban biztos vagyok, hogy aki most gyűlölködik, ordít és uszít és meg akarja akadályozni, hogy én megtartsam a Lázárinfót, az el fogja veszíteni a '26-os választást” – közölte. Ezt azzal indokolta, hogy „az a gyöngeség jele, ha valaki ököllel, ordítozással és a másik elhallgattatásával akar magának politikai előnyt szerezni”. Mint akkor is jeleztük, témába vágó lett volna, de – egyébként jogos – kritikája mellett a miniszter arról nem beszélt, hogy ha a másik elhallgattatásával politikai előnyt szerezni a gyengeség jele, akkor a Fidesz miért épp most akarja az átláthatóságinak nevezett törvény segítségével ellehetetleníteni a kormánykritikus sajtó és a civil szervezetek működését.