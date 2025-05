Magyar Péter azt állítja, hogy az RMDSZ a Fidesznek kémkedik az Európai Néppártban

Fidesz;RMDSZ;kémkedés;Európai Néppárt;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-05-24 19:02:00 CEST

Arra, hogy az RMDSZ a Fidesz kéme lenne, Magyar Péter semmiféle bizonyítékkal nem állt elő, inkább csak muníciót adott a román szélsőjobb kezébe az erdélyi magyarok ellen.

Magyar Péter menetének végállomásán, a nagyváradi várban a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) végül nem jelent meg. A Tisza Párt elnöke szerint azért, mert továbbra is a Fidesz kottájából játszanak, és az Európai Néppárt EP-frakciójában is csak azért ülnek még, hogy valaki kémkedjen.

A Telex cikke szerint amikor arról kérdezték Magyar Pétert, hogy jelenleg kommunikálnak-e az RMDSZ-el, azt mondta: „Szoktunk egymásnak köszönni Strasbourgban a liftben. Ennyi.” Hozzáfűztte, ő nagyon szívesen leülne bármikor az RMDSZ képviselőivel egyeztetni a határon túli magyarság érdekeiről.

Arra, hogy az RMDSZ a Fidesz kéme lenne, Magyar Péter semmiféle bizonyítékkal nem állt elő,

az viszont biztos, hogy miközben az Orbán Viktor hízelgett is a szélsőjobboldali magyargyűlölő elnökjelöltnek, George Simionnak, magyar miniszterelnök, a Fidesz elnökével homlokegyenest ellentétben az RMDSZ az erdélyi magyarokat arra kérte, hogy a végül győztes Nicușor Danra szavazzanak a Romániában egy hete, május 18-án tartott elnökválasztás második fordulójában. Az RMDSZ egyébként koalíciós pártként többször – legutóbb a 2024. december 1-i parlamenti választás nyomán – vállalt bukaresti kormányzati szerepet, szóval Magyar Péter a kijelentésével inkább csak muníciót adott a román szélsőjobb kezébe az erdélyi a magyarok ellen. (Az RMDSZ egyébként deklaráltan nem akarja felvenni semelyik magyarországi ellenzéki párt szerepét, határon túli magyar érdekvédelmi szervezeteként viszont aránylag szívélyes viszonyra törekszik a mindenkori magyar kormánnyal – a szerk.)

Magyar Péter sajtótájékoztatóján életre szóló élményként írta le a menetet és annak lezárását. A Tisza Párt elnöke összegezte a tapasztalatait, amelyeket az elmúlt másfél hét során szerzett számos település meglátogatásával. Az emberek valódi problémáiról sokat tanult a menet alatt, és sok pozitív személyes élményt szerzett – írja a lap.

Amint arról a Népszava is beszámolt, tíz nappal ezelőtt Budapestről, a Szent István-bazilikától indult el az „Egymillió lépés a békéért, és a nemzeti összefogásért” meghirdetett kezdeményezés, amely egyik célja volt, hogy ilyen módon is tiltakozzanak Orbán Viktor „tihanyi beszéde” miatt. Ebben a kormányfő gyakorlatilag kiált a szélsőségesen nacionalista, az Úz völgyében lévő magyar sírokat meggyalázó George Simion román elnökjelölt mellett.

A múlt vasárnap megtartott román választást végül az RMDSZ által is támogatott Nicusor Dan bukaresti főpolgármester nyerte, nem kis részben a magyarlakta területek szavazóinak köszönhetően, amit aztán győzelme után meg is köszönt. Az erdélyi magyarokat felháborította Orbán Viktor kijelentése, Magyar Péter pedig a Budapesttől Nagyváradig tartó békemenettel is azt kívánta üzenni: kiállnak a határon túl élő honfitársainkért.