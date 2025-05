Puskás-Dallos Bogi megkönnyezte Caramel „oxfordi faszfejekről” szóló beszédét

Orbán-kormány;koncert;gyűlölet;Molnár Ferenc Caramel;

2025-05-26 13:52:00 CEST

Az énekes Szegeden küldött kemény üzenetet azoknak a politikai vezetőknek, akik a magyarok közötti gyűlöletre uszítanak.

Korábban beszámoltunk róla, hogy az ismert énekes, Molnár Ferenc Caramel 2018-ban még a Fidesznek kampányolt, most viszont úgy tűnik, hogy már inkább a Magyar Péter vezette Tisza Párttal szimpatizál. Olyannyira, hogy áprilisban lefotózták az ellenzéki párt pultjánál, szombat este pedig a szegedi Dóm téren tartott koncertjén elég kemény üzenetet fogalmazott meg a politikai vezetés részére, kimondatlanul is utalva az Orbán-kormány ténykedésére.

Caramel beszédének lényege így hangzott: „Tudom, hogy ez ilyen nyálas, de az az igazság, hogy összetartozunk. Jöhettem én akár egy cigánytelepről, vagy jöhettem volna Szeged csodálatos városából, akkor is összetartozunk, és egyek vagyunk. Szavazzunk bárkire, higgyünk bármiben, soha ne higgyétek el senkinek azt, hogy nem tartozunk össze. És, hogy egymás ellenségei vagyunk. Ez a világon a legnagyobb gonoszság, amikor az embereket bárki megpróbálja megosztani, bármi miatt. Ezek a faszfejek annyit tanultak meg a kibaszott Oxfordon, hogy hogy kell megosztani az embereket.” Hozzátette, nem gondol senkire, de szégyelli magát, amikor azt hallja, hogy egymás ellenségei vagyunk, és hogy gyűlölnünk kell egymást a saját hazánkban.

A Fidesz egy hete hívta életre a Harcosok Klubja elnevezésű mozgalmat, amelyben „digitális szabadságharcosokat” – értsd: trollhadsereget akar toborozni a 2026-os parlamenti választás előtt. Oxford említése pedig azért beszédes, mert Orbán Viktor 1989 szeptemberétől 1990 januárjáig a Soros Alapítvány ösztöndíjával tanult az oxfordi Pembroke College-ban, tanulmányait az 1990-es magyarországi országgyűlési választás miatt szakította félbe.

Caramel beszédét Puskás-Dallos Bogi is kommentálta az Instagramon, az énekesnő korlátozott ideig elérhető bejegyzését a 24.hu vette észre.

„Megkönnyeztem! Minden szavaddal egyetértek, én magam is elutasítok mindent, ami arra buzdít, hogy egymást gyűlöljük, bántsuk”

- fogalmazott, gondolatait egy magyar zászló-emojival zárva.

E bejegyzésnek szintén van jelentősége, Puskás-Dallos Bogi ugyanis annak idején az M1-en futó A Dal című műsora révén lett országosan ismert. A Dal ekkor még az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi előválogatójaként funkcionált, és így is működött mindaddig, amíg 2019 után az Orbán-kormány úgy döntött, hogy megfosztja a magyar zenészeket az itt megszerezhető nemzetközi ismertség lehetőségétől és nem indít versenyzőt az európai dalfesztiválon. A döntés pontos okára egyértelmű magyarázatot azóta sem adtak, ám nemzetközi szinten is beindultak róla a találgatások, amelyek azt feltételezték, hogy az MTVA számára „túl meleggé” vált az Eurovízió azáltal, hogy a dalfesztivál közismert az LMBTQ-közösséggel való szolidaritásról és rendszeresen meg is jelennek ott valamely szexuális kisebbséghez tartozó előadók.

Puskás-Dallos Bogi még 15 évesen, 2013-ban tűnt fel a magyarországi eurovíziós válogatón Tükörkép című dalával, majd egy évvel később a We All című számával kis híján sikerült is kijutnia a dalfesztiválra. 2019-ben műsorvezetője volt A Dal című műsornak, sőt, ugyanezen minőségében az M2 Petőfi TV-n is feltűnt.

Caramel szegedi beszédét egyébként nyilvánvalóan a Fidesz sem értette félre, Hoppál Péter üzent is neki egy átfogalmazott magyar közmondással.