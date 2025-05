Bóka János antiszemitizmus elleni miniszterelnöki megbízott is lett

Fidesz;EU;antiszemitizmus;Orbán Viktor;miniszterelnöki megbízott;Bóka János;

2025-05-26 14:39:00 CEST

Az európai uniós ügyekért felelős miniszternek az EU-ban terjedő zsidóellenesség visszaszorítása lenne a feladata, de a Fidesz háza táján is lenne söpörni valója.

Az antiszemitizmus elleni fellépés koordinálására kapott megbízást Orbán Viktortól Bóka János. Az uniós ügyekért felelős miniszter innentől miniszterelnöki megbízott is lesz, és intézkedési javaslatokat fog kidolgozni „az Európai Unió szerte riasztóan erősödő antiszemitizmus visszaszorítása érdekében” – írja a 24.hu. A fideszes politikus egy korábbi Facebook-posztjában jelentette be újabb feladatát, azt hirdetve: „Magyarország Kormánya továbbra is rendíthetetlenül kiáll az antiszemitizmus minden formájával szemben.”

– Az antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős koordinátorként kapcsolatot tartok fenn az érintett európai, és nemzetközi szereplőkkel, az Európai Unió intézményeivel. Célom, hogy az uniós tapasztalataimra alapozva, aktív és tudatos, párbeszédet ösztönző kommunikációval, hazai és nemzetközi kezdeményezésekkel előmozdítsam az antiszemitizmus elleni fellépést. Magyarország Kormánya hosszú ideje zéró toleranciát alkalmaz az antiszemita jelenségekkel és megnyilvánulásokkal szemben – tette hozzá a miniszter.

Szerinte sokszínű és életteli magyarországi zsidó közösségek biztonságát garantálják, tevékenységüket támogatják. Felelősséget éreznek minden európai zsidó közösség biztonságáért és boldogulásáért, mert állítják, az európai zsidó élet közös európai örökségünk része. – Nem ígérek csodát, de ígérek együttműködést, kiállást, apró lépéseket előre – hangsúlyozta Bóka János.

Antiszemitizmus ügyében az elmúlt hetekben történtek miatt a kormánypárton belül is lenne tennivalója az új megbízottnak. Mint megírtuk, Rák Sándorné fideszes egri önkormányzati képviselő egy olyan Facebook-bejegyzést osztott meg, amelyben Dobrev Klárát, a DK európai parlamenti képviselőjét durva antiszemita és fajelméleti kijelentésekkel illették. A képviselő később eltávolította a posztot, majd egy újabb bejegyzésben bocsánatot kért, azzal magyarázva a történteket, hogy nem olvasta át kellő figyelemmel a tartalmat, és az abban foglaltakkal nem ért egyet. A poszttól elhatárolódott Vágner Ákos, Eger fideszes polgármestere, és a képviselő visszahívták a városi közgyűlés Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöki posztjáról, de azután Keszthely egyik fideszes önkormányzati képviselője, Nemes Klára is megosztotta a Dobrev Klárát gyalázó antiszemita posztot.