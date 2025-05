Kétmilliárdos büdzséből készül a filmügyi kormánybiztos új mozifilmje

mozifilm;közpénz;MOL;Káel Csaba;MTVA;

2025-05-26 16:17:00 CEST

Sok NER-potentát fogott össze, hogy biztos lábakon álljon az alkotás pénzügyi háttere.

Akár a kétmilliárd forintot is elérheti a filmügyekért felelős kormánybiztos és a Nemzeti Filmintézet (NFI) vezetőjének új mozifilmje, A Magyar menyegző – írja a Telex.

Ez az összeg még hazai viszonylatban is rendkívül nagynak számít.

Bár a produkció sajtóközleményeiben és az eddigi interjúkban hangsúlyozzák, hogy az NFI – amelynek irányítása Káel Csaba kezében van – nem nyújt anyagi támogatást ehhez a filmhez, a projekt mégsem maradt távol a közpénzektől. A költségek jelentős részét a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), valamint a Mol és az állam által közösen létrehozott Új Európa Alapítvány biztosította. A produkció vezetője, Lajos Tamás korábban az Indexnek elmondta: eddig másfél milliárd forint állt rendelkezésre, amelynek fele az MTVA-tól származott, a fennmaradó összeget a Mol alapítványa és magánbefektetők biztosították. A világpremiert az október 13-ig tartó Oszakai Világkiállításra tervezik.

Úgy tűnik tehát, hogy a kormány kulturális stratégiájában kiemelt szerepet betöltő Káel Csaba saját filmes projektjét úgy valósíthatja meg, hogy azt az MTVA és egy állami hátterű alapítvány finanszírozza, a megvalósításban pedig a NER egyik legbefolyásosabb producere, Lajos Tamás is részt vesz.

A közel kétmilliárd forintos költségvetés már olyan összegekkel vetekszik, mint például a Hadik című történelmi filmé (2,3 milliárd forint), vagy a nagysikerű Hogyan tudnék élni nélküled?, amely hasonló nagyságrendű költségvetésből készült. Ennek ellenére a Magyar menyegző pontos költségvetéséről nem közölt részletes információkat a produkció, és a Nemzeti Filmiroda hivatalos adatbázisában sem szerepel bejegyzés a filmről. A produkció annyit közölt: Magyarországon a filmeket általában az államtól független, projektenként szerveződő vállalkozások készítik, különféle forrásokból. A Mol–Új Európa Alapítvány szintén nem adott tájékoztatást a támogatás konkrét mértékéről, csupán annyit közölt, hogy céljuk a kulturális értékek támogatása, ezért álltak a film mögé. Bár az alapítvány – amely a Molban 10,49 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik – költéseinek nyilvánosnak kellene lennie, hivatalos weboldalán nem találhatók meg a jelentősebb támogatott projektek. Jelenleg kizárólag a sajtóból tudható, mire fordították az eddig rendelkezésre álló forrásokat.

Az alapítvány elnöki posztját Miklósa Erika tölti be, aki többször is feltűnt a miniszterelnök beszédei során. A kuratórium tagjai között szerepel Demeter Szilárd, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ vezetője, valamint Schmidt Mária, a Terror Háza főigazgatója is. Az alapítvány hirdetések révén külföldi lapokban is megjelentette például Schmidt Mária és Miklósa Erika írásait.