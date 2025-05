Választási fogás lehet az új nyugdíj-ígéret, az országos hatáskörű nyugdíjas szervezetek még csak nem is tudtak a tervről

nyugdíjasok;Zsigó Róbert;NYUSZET;

2025-05-27 05:50:00 CEST

- Tudomásom szerint egyetlen országos hatáskörű nyugdíjas szervezettel sem egyeztetett a kormány, így az idősek visszajelzését nem igazán ismerheti. Így reagált lapunknak Juhász László, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (Nyuszet) alapító tagja, a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozatának elnöke arra, hogy Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára Facebook videóban jelentette be: az Idősek Tanácsa és az idősek visszajelzései alapján döntöttek arról, hogy a nyugdíjasok 30 ezer forintos utalványt kapnak. A több címletből álló, papír alapú utalványt őszig kézbesítik. Hozzátette azt is: a jogszabályok készülnek, a törvényjavaslatot hamarosan benyújtják a parlamentnek.

Juhász László úgy fogalmazott: a kilenc országos hatáskörű, összesen körülbelül 200 ezer tagot számláló szervezet még csak nem is tudott a tervről, az Idősek Tanácsa pedig a miniszterelnök személyes tanácsadó testülete, amelynek semmilyen kapcsolata nincs az idősügyi szervezetekkel. Nem lehet tudni, kik a tagjai, sőt, kapcsolatban sem lehet velük lépni, pedig – mint mondta -, erre ő többször tett kísérletet.

Lapunknak úgy fogalmazott:

Zsigó Róbert bejelentése meglepetés, várja a részletszabályokat, de azzal nehéz vitatkozni, hogy a legszegényebbeknek minden forint számít. Ez is.

Hangsúlyozta ugyanakkor: nem kisebb ajándékokra, jutalmakra, adományokra van szükség, hanem a nyugdíjasok alapvető problémáit kellene végre megoldani úgy, hogy minden hónapban kiszámítható, legalább a létminimumot garantáló ellátásuk legyen. Ezzel összefüggésben többször tett le javaslatot a Nyuszet, legutóbb a tervezettnél magasabb infláció miatt kérte az előrehozott nyugdíjkorrekciót. Erre válasz nem érkezett, korábbi javaslataikat pedig félresöpörte a kormány.

Az egyszeri kifizetéseknél – amilyennek ez a mostani bejelentés is tűnik - felmerül a gyanú, hogy nem a szolidaritás támadt fel a kormánytagokban a nyugdíjasok iránt, sokkal inkább a választásokra készül a Fidesz az adománnyal. Juhász László szerint még az is elképzelhető, hogy jövő tavaszig lesznek még hasonló akciók, hiszen több részletben hatásosabb, jobban emlékeznek rá az érintettek.

Februárban Orbán Viktor miniszterelnök még arról beszélt, hogy a nyugdíjasok számára a zöldségek, a gyümölcsök és a tejtermékek áfáját visszatérítik „egy bizonyos havi összeg erejéig”. Nagy Márton miniszter akkor úgy magyarázta, hogy a nyugdíjasok egy vonalkódos kártyát kapnak majd, amelyet a pénztáraknál kell lehúzni. Így kap pontos képet a Nemzeti Adó és Vámhivatal arról, hogy mekkora az az összeg, amit a nyugdíjas olyan termékre költött, amely után visszatérítésre lesz jogosult. A visszatérítést a nyugdíjasoknak utalják majd vissza, de akik készpénzben veszik fel a ellátásukat, azok készpénzben kapják meg a visszatérítést. Az átutalás mértéke 10-15 ezer forint lehet maximálisan havonta.

Csárdi Antal független képviselő most arról kérdezi a nemzetgazdasági minisztert, hogy az utalványt az áfa-visszatérítés mellett, vagy helyett vezeti be a kormány, és ha utóbbi, akkor miért hátrált meg a korábbi tervtől. Rákérdezett arra is, hogy a 30 ezer forint milyen rendszerességgel érkezik a nyugdíjasokhoz, és csak az idei évre vonatkozik, vagy évi rendszerességgel postázzák majd? Mint írta, az áfa-visszatérítés esetében kormány korábbi közleménye szerint havi 10-15 ezer forint visszatérítést kaptak volna a nyugdíjasok, ez egy évre 120-180 ezer forint pluszt jelentett volna. A most bejelentett utalvány ennél 90-150 ezer forinttal kevesebb támogatást jelent.