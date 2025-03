Tesztelte módszereit a Fidesz

Büntetőeljárást is kezdeményez a baloldali ellenzék a vasárnapi, törvénysértés miatt megismételtetett bajai önkormányzati választáson történt újabb jogsértések miatt. Bár a Fidesz jelöltje nyert az időközi referendumon, már aznap megállapították a kormánypárt újabb vétségét, ezen felül felmerült a szavazók szervezett utaztatásának és megvesztegetésének gyanúja is. A most tapasztalt módszerek egy része 2014-től már legális lesz.