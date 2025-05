Megváltozott a közhangulat, a kulturális világ képviselői is bátrabban merik felvállalni a véleményüket

Lovasi András;Quimby;zenészek;Molnár Ferenc Caramel;Halott Pénz;Tibi atya;

2025-05-27 05:45:00 CEST

Molnár Ferenc Caramel mellett Kiss Tibi, Marsalkó Dávid is arról beszéltek nyilvánosan, nem tartják elfogadhatónak, hogy ennyire megosztják az országot.

Az elmúlt pár hónapban megváltozott a közvélemény: többen, köztük a kulturális világ képviselői is bátrabban merik felvállalni a véleményüket. Ennek a közhangulatnak a lenyomata a kiugrás, kibeszélés is, amit a KDNP-nél láthattunk – mondta lapunknak Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója arról, hogy egyre több ismert énekes nyilvánul meg valamely politikai kérdésben. A politológus azt is hozzátette, hogy mind a hétköznapi, mind az ismert emberekben egzisztenciális félelem is kialakult, hisz a Fidesz a megélhetés világát is uralja. – Az előadók egyfelől félhetnek attól, hogy kevesebb fellépési lehetőségük lesz, másrészt egy-egy politikai mondattal kockáztatják, hogy a Fidesz mellett elkötelezett rajongói bázistól idegeníthetik el magukat. Ezért inkább nem szólalnak meg. Talán most megfogalmazódhat olyan gondolat, hogy a közhangulat változásával kevesebbet kockáztatnak – fogalmazott a politológus.

A hétvégén bejárta a sajtót, hogy Molnár Ferenc „Caramel” a szegedi borfesztiválon, erős jelzők kíséretében, de az összetartozásra hívta fel a figyelmet. Elmondta, hogy mindegy ki honnan jön (meg is említette, hogy ő maga cigánytelepen nőtt fel), de „akkor is összetartozunk, és egyek vagyunk. Kiemelte, nem szabad elhinni, hogy egymás ellenségei lennénk. Majd hozzátette: „Ez a világon a legnagyobb gonoszság, amikor az embereket megpróbálják megosztani, bármi miatt. Ezek a faszfejek annyit tanultak meg a kibaszott Oxfordon, hogy hogy kell megosztani az embereket.” (Oxforddal egyébként Orbán Viktorra utalhatott az énekes, aki 1988 és 1990 közt Soros-ösztöndíjjal tanult az angol egyetemen és angol liberális filozófia történetet hallgatott.) Végül leszögezte: „Megtanultuk 48-ban és megtanultuk 56-ban, hogy nem lehet minket szétválasztani, és aki ezzel próbálkozik, az bele fog bukni.”

Hoppál Péter fideszes országgyűlési képviselő egy 2022-es közös képpel reagált Caramel szavaira. Az énekes mondandója egyébként nem volt előzmény nélküli, 405 ezres követő oldalán az ominózus felvételt megelőzte egy poszt, melyben Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő írását osztotta meg „értékes gondolatok” jelző kíséretében. Tarjányi ebben arról ír, hogy elege van a háborús beszédből, és a politikusoknak észre kéne vennie, hogy kimerült a nemzet. Egyébként Caramel feleségével, a szintén influenszer Szilágyi Szilviával együtt jelent meg a tavalyi influenszer tüntetésen is, melyet a kegyelmi ügy apropóján a gyermekvédelem problémáira való felhívás jegyében szerveztek. Az énekes áprilisban pedig egy Tisza standnál is feltűnt, míg felesége januárban pulóveréről posztolt egy fotót, melynek hátoldalán Magyar Péter sziluettjén túl az állt:

„Miniszterelnök úr, vége van!”.

Egy másik képen pedig „Fuck NER” feliratú karkötőt visel. Caramel koncerten elhangzott mondataira Puskás-Dallos Bogi is reagált, aki úgy fogalmazott „megkönnyezte” az énekes szavait, és hozzátette, hogy maga is elutasít mindent, ami „arra buzdít, hogy egymást gyűlöljük, bántsuk.” Ezzel együtt, vagy ettől függetlenül megszólalt saját koncertjén Kiss Tibi is a Quimby zenekar énekese, aki szintén az összetartozás fontosságáról beszélt. „Akármilyen olyan energiát kaptok a jövőben, ne menjetek alá, és maradjatok együtt, tartsátok meg magatokban az elfogadást, a szeretetet” – fogalmazott. Marsalkó Dávid a Halott Pénz nevű formáció tagja pedig budapesti koncertjén szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy kemény időszak ez a politikában nemzetközi és hazai szinten is. Véleménye szerint állandón jön a nyomás, a feszültség, a szorongás, de eközben fontos, hogy ne feledjék el az emberek, hogy a politika miatt nem szabad családi, baráti kapcsolatokat felborítani. „Mert a család, a barátság, a szerelem az nem négy évre szól” – mondta. Az ő megnyilvánulása azért is érdekes, mert a zenekar eddig elhatárolódott a politikától, különösen, hogy Marsalkó Dávid édesapja, Marsalkó Péter 2024-ben fideszesként indult a 2024-es pécsi önkormányzati választáson, majd be is került a testületbe. Egyébként Polgár Tünde, akit a Feleségek luxuskivitelben című műsorból ismertek meg az emberek, a független médiát, és civil szféra egy jelentős részének működését veszélyeztető átláthatósági törvény kapcsán emelte fel a szavát. Instagram oldalán arról írt,

„van az a pont, amikor már nem illik hallgatni”.

Véleménye szerint a szabad sajtó nélkül nincs szabad gondolkodás. Majd pár, a kormánymédia által „szőnyeg alá söpört” ügyről, úgy mint a kegyelmi botrány, az MNB ügy, vagy az Orbán csaád gazdagodásáról szóló dokumentumfilm is említést tett. Posztját azzal zárta: „ha nem akarsz egy putyini vagy orwelli világban élni, akkor neked is szükséged van a szabad sajtóra”. „És ne dőlj be az oszd meg és uralkodj ősrégi csapdájának. Mert attól, hogy másként látok dolgokat még Én is magyar vagyok!”

Virág Andrea leszögezte, a Fidesz mellett eddig is láttunk „celebeket”, ugyanakkor az ellenzék mellett elsősorban a magaskultúra képviselői szólaltak fel, akiknek kisebb az elérésük, mint mondjuk egy Tóth Gabinak, aki rendszerint a bulvár magazinok címoldalán köt ki.

Viszont most olyanok szólaltak fel, akik nagyobb eléréssel rendelkeznek, ismertebbek, és szélesebb közönséghez jutnak el.

De az sem mindegy mi az üzenet, hisz ez esetben kivétel nélkül az összetartozásról beszéltek az előadók. – Ez egy ideális világban, ahol nem ennyire megosztott a társadalom, nem volna egy politikai üzenet. A mostani helyzetben viszont az, ráadásul Magyar Péter üzenete is nagyon hasonló. A Fidesz egyre messzebbre megy az egymás elleni uszításban, ami feltehetően olyan szavazói rétegeknek is túl sok, akik bizonyos szempontból egyébként hajlanának a kormánypárt felé, például gazdasági előnyök miatt, vagy egyetértenek a menekült kérdésben. Ezzel szemben a Tisza Párt elnöke szeretetről, elfogadásról a nemzet egységéről beszél. Ezek olyan üzenetek, amire nem lehet azt mondani, hogy rossz, ezzel mindenki tud azonosulni. Hozzáteszem, az eddigi ellenzéki pártok nem beszéltek ilyesmiről, ők inkább konkrét dolgokat mondtak, például csatlakozzunk az Európai Ügyészséghez. Az érzelempolitizálás a Fidesz terepe maradt, ezt veszi át most Magyar Péter. Ezt egy művész is képes mondani és gondolni, egyébként őszintén is – szögezte le Virág Andrea.

Az ismert emberek sorából kissé kilóg a kitalált vidéki településről, Humbákfalváról, kocsmai stílusban kommunikáló „Tibi Atya”, vagyis Tóth Máté. Az internetes viccoldal adminja Magyar Péterrel menetelt egy darabon Nagyvárad felé, és közben ő is arról beszélt, „a magyarok többsége nem akar harcolni. Főleg nem egymás ellen” – Elfogyunk a gyűlölködésben. Az 1,2 millió eléréssel rendelkező oldal egyébként nem szokott nyíltan politikusok mellé állni. Virág Andrea szerint erre ugyan nincs kutatással alátámasztott válasza, de az biztos, hogy szélesebb réteghez ér el, mint a legtöbbek. – Maga Lovasi András mondta talán, hogy Majka kormánykritikus száma azért fáj jobban a Fidesznek, mint amit ő mond, mert más a demográfia mögötte, más embereket szólít meg. Ez a helyzet szerintem Tibi Atyával is – fogalmazott a szakértő.