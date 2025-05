Kakasokkal bokszoló

kiállítás;kritika;Festészet;Zeus Salas;

2025-05-28 19:45:00 CEST

Nagyapja kakasviadaljai ihlették meg Zeus Salas Budapesten élő venezuelai festő- és előadóművészt, aki legújabb kiállításán tíz bokszoló kakast festett meg, amelyek közül mindegyik egy-egy emberi erény megtestesülése, mint az önszeretet, a megbocsátás, a bátorság és az elfogadás.

A művész célja, hogy a képek tükrében a látogató elgondolkodjon a saját életén, és ráleljen a pozitív tulajdonságaira. A kiállítás a BorToDoor City nevű borbárban látható, melynek munkatársai minden egyes kakashoz és az általuk képviselt erényhez egy-egy bort választottak, melyek megvásárolhatók, akárcsak a kakasokat ábrázoló, sorszámozott, limitált példányszámú nyomatok is.

Zeus Salas 1992-ben Caracas-ban született, és gyerekként sok időt töltött a nagyapja farmján, ahol a kakasokat segítette felkészülni a viadalra, illetve megtanulta felmenőjétől, hogyan kell tisztítani narancslével a madarak torkát vagy kiélezni a csőrüket. – Venezuelába is sok magyar vándorolt ki, így már gyerekként volt lehetőségem találkozni velük. Később aztán Buenos Aires-be költöztem, ahol művésszé váltam, majd 2018-ban Budapestre jöttem, mert egy galéria idehívott, és azóta itt élek – mondta lapunknak az alkotó.

Salas a művészetében gyakran használ állatokat, melyeken keresztül érzelmeket mutat be, illetve szeretné, ha az alkotásai az embereket rávilágítanák arra, hogyan lehet legyőzni a negatív tulajdonságokat. – A világot úgy látjuk, ahogy érezzük magunkat. Ha haragos vagy, akkor a világot is haragosnak, frusztráltnak látod, ha viszont békében élsz magaddal, akkor a világod is békéssé válik – vallja az alkotó.

Salas a jelen kiállítás kapcsán a tekerd! nevű csoporttal az egyes kakasokat LEGO-kockákból is kirakja, az alkotói folyamatba pedig a közönséget is be szeretné vonni: legközelebb június 21-én, a Múzeumok Éjszakáján a Venezuelai Nagykövetségen, majd a Sziget Fesztiválon lehet vele találkozni.

Infó: Teodosio – 10 emberi erény. BorToDoor City. Megtekinthető 2025. június 20-ig