„A KDNP-ben csak két piktogramot ismernek, a fagyit és a galambot, vagyis aki nem nyal, az repül”

2025-05-28 05:50:00 CEST

Szalma Botond volt budapesti elnök szerint a KDNP mára a tagságát és értelmét is elvesztette. A pártból szintén kilépett Lukácsi Katalin hangsúlyozta: a fideszes kormányzás irányát és stílusát egyaránt kritizálni kell.

- A Kereszténydemokrata Néppártból ma két dolog biztosan hiányzik: a kereszténység és a demokrácia – fogalmazott érdeklődésünkre Szalma Botond, a KDNP egykori budapesti elnöke, akit az utóbbi napok pártot érintő botrányai után kérdeztünk. A Népszava tavaly decemberben írta meg, hogy a kegyelmi botrány egyik szereplője, Balog Zoltán református püspök tartott igehirdetést a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) tisztújító választmányi ülésén, ami a lapunkhoz eljutott információk szerint több kereszténydemokrata politikusban megütközést keltett. A Fidesszel szövetségben kormányzó, a politikai térben alig látható párt belső konfliktusainak ennél markánsabb jelei is vannak: nemrég lemondott Gaal Gergely, a KDNP elnökségi tagja, valamint Kalotay Kristóf, Sümeg KDNP-s alpolgármestere.

Lukácsi Katalin 2017-ben lépett ki a KDNP-ből, ennek közvetlen kiváltó oka a Népszabadság bezárása és a CEU elleni kormányzati fellépés volt. Később a Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa Mozgalom alelnöke lett, tisztségétől a 2022-es parlamenti választás után vált meg. Találgatások kezdődtek arról, hogy mi húzódhat a mostani lemondások hátterében, de vannak olyan helyzetek is, amikor valami tényleg az, aminek látszik – fogalmazott kérdésünkre Lukácsi Katalin. Annak idején Gaal Gergellyel együtt politizáltak a KDNP ifjúsági szervezetében, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetségben (IKSZ). Gaal akkor a szervezet ügyvezető elnöke volt. Lukácsi Katalin jóravaló politikusként ismerte meg. Róla fel tudja tételezni, hogy azt, amit mond, őszintén is gondolhatja: esetében nem feltétlenül kell csalódottságra, sértettségre vagy valamifajta manipulációra gyanakodni. Sümegen pedig már évek óta áll a bál, ilyen értelemben Kalotay Kristóf lépését sem tartja meglepőnek.

Elmondása szerint 2011-ben Gaal Gergely arra kapott felkérést, hogy szervezze újra a KDNP-t. Aztán felrótták neki, hogy ebben nem volt sikeres. Csak éppen lehetetlen feladat úgy újraszervezni egy pártot – állapította meg –, hogy az Orbán Viktor által vezetett kormány és a Fidesz mellett nem alakíthat ki önálló arcélt.

Felidézte, hogy kapcsolatok, ismeretségek, barátságok sora szakadt meg, amikor szakított a KDNP-vel. „Egy-két ember maradt, aki szóba áll velem a régi világból” – jegyezte meg Lukácsi Katalin. Tehát ez egy fájdalmas döntés, ami nem kizárólag anyagi, egzisztenciális kockázattal jár, hanem komoly lelki terhet is jelent. Gaal Gergely ráadásul sokkal inkább beágyazott volt a KDNP-be, mint ő. Számára különösképpen nehéz lehetett a nyilvánosság elé állni a bejelentésével. - Már 2017-ben is rengeteg belső kritika hangzott el a pártban – folytatta Lukácsi Katalin, aki akkoriban abban bízott, hogy sokan mások követni fogják a példáját. Szalma Botond kivételével azonban ezt senki nem tette meg. „Az igazán fontos dolgok késve is időben érkeznek” – kommentálta a mostani lemondásokat.

- Teljesen más, ha valaki egy politika irányát vagy a stílusát kritizálja. Mára viszont a fideszes kormányzás eljutott oda – hangsúlyozta Lukácsi Katalin –, hogy keresztény alapállásból mind a kettőt, az irányt és a stílust is kritizálni kell.

A már említett Szalma Botond 2010-től sok éven át volt a KDNP budapesti elnöke. Szerette volna elérni, hogy a KDNP önálló pártként működjön, és ne a „Fidesz csicskájaként”. Nem járt eredménnyel. A Fidesz és a KDNP között meglévő kettős tagságot sem sikerült megszüntetnie. Volt rá példa – nyilatkozta lapunknak –, hogy amikor személyi kérdésekről kellett dönteni, megérkezett Kubatov Gábor (a Fidesz pártigazgatója) legalább negyven kettős taggal, és azt szavaztak meg, akit akartak. Nem valósult meg az a javaslata sem, hogy helyettes államtitkártól fölfelé senki ne tölthessen be kormányzati pozíciót legalább tízéves gyakorlat nélkül. Azzal az elképzelésével is alulmaradt, hogy a KDNP önállóan mérettesse meg magát a parlamenti választáson. Szalma Botond 2018-ban lépett ki a pártból. Később Márki-Zay Péter Péter pártjához csatlakozott. Jelenleg a Mindenki Magyarországa Néppárt alelnöke.

Lehet – tette hozzá –, hogy Gaal Gergelyt meglepte, hogy a Kereszténydemokrata Néppártból hiányzik a kereszténység és a demokrácia, de annyira azért nem csodálkozhat, hisz egészen eddig ennek a rendszernek a részese és haszonélvezője volt. „Lehajtott fejjel ültek, amikor engem megpróbáltak kizárni. Csak nem sikerült nekik” – emlékezett vissza Szalma Botond arra, hogy miután jogerősen megnyerte az ügyében indított pert, saját elhatározásából távozott a KDNP-ből. Pontosan azért, mert nem látta értelmét annak, hogy „kereszténydemokráciát játszva becsapjuk az embereket”.

Tízéves késéssel, de legalább más is rájött, hogy a király meztelen – utalt Gaal Gergely lemondására.

„A KDNP-ben csak két piktogramot ismernek, a fagyit és a galambot. Aki nem nyal, az repül. Annyi történt most, hogy az egyik galamb már nem nyal fagyit” – fejezte ki jelképes beszéddel véleményét Szalma Botond. Közlése szerint most is vannak „normális” kereszténydemokraták, csak ők már nem tagjai a KDNP-nek. A pártban évek óta nagy az elégedetlenség, csak senki nem mer megszólalni. „Szégyent hoztunk a kereszténydemokráciára” – mondta. A KDNP mára elvesztette a nevét, a tagságát és az értelmét.

Nem lehet egy pártot sokáig hazugságra építeni. Szalma Botond úgy véli, hogy – mivel a kormány körül kevesebb lesz a pénz és a pozíció – a Fidesz először a KDNP-sektől fog megszabadulni.