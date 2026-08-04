Így verik át a vásárlókat a felfújt fagyival

Május elején, a magyar kézművesfagylalt napján ritka alkalomként éppen féláron ehettük magunkat tele fagylalttal. Az alacsony árak bűvöletében azonban eszünkbe sem jut feltenni a kérdést: mit is kapunk pontosan a tölcsérünkbe? A fagylaltok és jégkrémek mennyisége és minősége ugyanis - akár ártól függetlenül - hagyhat némi kívánnivalót maga után. Az igazán bosszantó az, ha több száz forintot elkérnek egy-egy gombócért - és mindent kapunk érte, csak nem fagylaltot.