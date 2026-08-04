A Nébih nyári ellenőrzésein 244 kilogramm lejárt alapanyagot találtak egy Pest vármegyei jégkrém- és cukrászati üzemben, egy másik fagylalt-előállító vállalkozásnál pedig 1,6 tonna lejárt vagy eredetét igazolni nem tudó élelmiszert vontak ki a forgalomból. A nyári táborok étkeztetésének ellenőrzése ugyanakkor összességében kedvező képet mutat: a vizsgált szolgáltatók többsége megfelelt az előírásoknak, bár két táborban ételeredetű megbetegedés miatt hatósági intézkedésre is szükség volt.
Gyermekkorom legkedvesebb emlékei közé tartozik a nagyszüleim hatalmas kertjében feszítő, óriási eperfa. Ott állt büszkén a ház mögött, közvetlenül a focipálya szomszédságában. Amikor a fehér szemek érni kezdtek, nagyapám mindig nejlonfóliát terített a koronája alá, hogy felfogja a potyogó termést. Nekünk, unokáknak szigorúan megtiltotta, hogy a fa közelébe merészkedjünk, nehogy sárba tiporjuk a java részt, amely minden évben a cefréshordóban végezte, hogy aztán pálinkaként szülessen újjá.
Szabadtéri koncertteremmé alakult vasárnap a Liszt Ferenc tér. Az első alkalommal megrendezett Liszt Pikniken a Bartók Konzervatórium és a Zeneakadémia növendékei és művésztanárai léptek fel, miközben az intézmény őszi évadának programjaiból, nemzetközi kapcsolataiból és újrainduló bérleteiből is ízelítőt adott.
A fagylaltot egyre több helyen már nem is gombócra, hanem súlyra mérik, így a kilogramm válik az összehasonlítás alapjává.
De azért végigkóstolta mind a húszféle ízt.
Szalma Botond volt budapesti elnök szerint a KDNP mára a tagságát és értelmét is elvesztette. A pártból szintén kilépett Lukácsi Katalin hangsúlyozta: a fideszes kormányzás irányát és stílusát egyaránt kritizálni kell.
Németországban pedig a legolcsóbb, literenként 1,8 euró.
A Metro Kereskedelmi Kft. a honlapján arra kérte a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza az áruházakba.
Szokatlan ízekkel lehetett bekerülni Európa 20 legjobb fagylaltozója közé. A listát a Guardian állította össze, és szerepel rajta a budapesti Gelarto Rosa is.
A fagylaltszezont kortól, nemtől függetlenül mindenki várja, de néhány gombóc után sokunknak megszólal a lelkiismerete, és felmerül a kérdés: szabad-e. A dietetikus szerint ésszel és mértékkel fogyasztva még csak nem is számít „bűnözésnek”.
Fellázadtak a magyar cukrászok, mert szerintük az albán vállalkozók olcsón árulnak kétszer akkora gombócokat, amit azért tudnak megtenni, mert a valódi gyümölcsöt adalékanyagokkal helyettesítik.
A sült almás, linzeres, Annabáli csemege fantázianevű fagylalt, a balatonfüredi Bagaméri Fagylaltozó terméke lett 2018 balatoni fagylaltja - írta az MTI a verseny sófoki eredményhirdetésén elhangzottak alapján.
A gyenesdiási Bringatanya – Somogyi fagylaltműhely cukrásza, Somogyi Renáta bazsalikomos málnáját választották az év fagylaltjának - írta az MTI.
Egy belvárosi cukrászda vezetője a Facebook-oldalán leírta, mi a különbség, és hogyan ismerhető fel az igazi (eper)fagyi.
Május elején, a magyar kézművesfagylalt napján ritka alkalomként éppen féláron ehettük magunkat tele fagylalttal. Az alacsony árak bűvöletében azonban eszünkbe sem jut feltenni a kérdést: mit is kapunk pontosan a tölcsérünkbe? A fagylaltok és jégkrémek mennyisége és minősége ugyanis - akár ártól függetlenül - hagyhat némi kívánnivalót maga után. Az igazán bosszantó az, ha több száz forintot elkérnek egy-egy gombócért - és mindent kapunk érte, csak nem fagylaltot.
Első alkalommal választották meg a Balaton fagyiját a Nyitott Balaton programsorozat keretében. A győztes édesség, amely a Balatoni randevú nevet viseli és pezsgős marcipán szamócával, egy balatonmáriafürdői fagylaltozóból került ki.