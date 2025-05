Magyar Péter: Nettó hazaárulás, hogy Orbán Viktor családja Nagyváradra szállított a cégüknél dolgozó provokátorokat

Nagyvárad;azonosítás;Balázs Attila;Tiborcz István;ellentüntetők;Magyar Péter;

2025-05-27 22:26:00 CEST

A Tisza Párt elnöke azután posztolt felháborodva, hogy a 444 azonosított nyolc nagyváradi ellentüntetőt, akik a NER-es Viastein Kft.-hez köthetők.

Ez nettó hazaárulás. A magyargyűlölő román elnökjelöltet támogató Orbán Viktor családja Nagyváradra szállított a cégüknél dolgozó provokátorokat, hogy a világ nyilvánossága előtt megpróbáljanak szervezetten megzavarni egy Szent László királyunk szobránál zajló csodás magyar rendezvényt, amely rendezvény egyébként a békéről és a nemzeti összefogásról szólt – fakadt ki Magyar Péter kedd esti Facebook-bejegyzésében, majd a személyesen a kormányfőt is megszólította: „Ezt mégis hogy képzelik, Miniszterelnök elvtárs?”

A 444 délután tette közzé, hogy azonosítottak több nagyváradi ellentüntetőt. – Nyolc embert tudtunk azonosítani a szombaton Magyar Péter nagyváradi beszéde alatt tüntetők közül, akik a Tiborcz István köréhez tartozó magántőkealap által felerészben tulajdonolt Viastein Kft.-hez köthetők. Az általunk azonosított férfiak vagy egy 2024-es vállalati csoportképen szerepelnek (néhányan korábbiakon is), vagy a közösségi médiában tüntetik fel magukat alkalmazottként, a legtöbbjük esetében mindkettő igaz – írta a portál.

Lapunk is beszámolt arról, hogy Magyar Péter menetének szombati végállomásán, a nagyváradi várban a sok száz fős tömeg mellett néhány tucatnyi ellentüntető is várta a Tisza Párt elnökét. Nem tűntek helybelieknek, lapunk helyszíni tudósítójának később el is árulták, hogy a 150 kilométerre fekvő Nagybányáról jöttek. Egyikük kérdésünkre azt felelte, szívesen látják Magyar Pétert, majd kisebb szünet után hozzátette: kötélen. Hangoskodással próbálták megzavarni a rendezvényt, a bekiabálások között volt a „Menj haza!”, a „Hazaáruló”, a „Weber-csicska” és az „Akasszanak fel!” is.

Később az ellentüntetők egyike elismerte, hogy NER-közeli cégnek dolgozik, és kivezényelték. Magyar rendszámú kisbusszal vitték a provokátorokat. Magyar Péter szerint a Viastein Kft. Tiborcz Istvánhoz köthető, de ő ezt cikkünk megjelenése után tagadta. Balázs Attila, a NER egyik leggazdagabb milliárdos üzletembere, akinek vagyonát tavaly 41 milliárd forintra becsülték a Viastein ügyvezetőjeként ezek után a Telexnek azt állította: nem tudott arról, hogy a cégük dolgozójának mondta magát a Magyar Péter nagyváradi beszédét megzavarók egyike.