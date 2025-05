Kritikus a helyzet Egerben, az önkormányzat elkezdte felélni a város vagyonát

önkormányzat;vagyon;kritikus helyzet;Eger;

2025-05-29 05:55:00 CEST

Szorult anyagi helyzete miatt vagyonfelélésbe kezdett az egri önkormányzat, az erről szóló közlemény szerint azért, mert a város működőképességének megőrzéséhez és a költségvetési hiány kezeléséhez haladéktalan intézkedésekre van szükség.

Eger városa úgy tervezi, nyílt liciten értékesíti az egykori Kepes Központ épületét – erről várhatóan a mai közgyűlésen dönt a fideszes többségű önkormányzat. (Tavaly óta fideszes polgármester vezeti a várost, Vágner Ákos személyében). Az értékesítésből nagyjából egymilliárd forintos bevételt remélnek.

Idén februárban rendkívüli ülésen tárgyalták az önkormányzat és költségvetési szerveinek gazdálkodási kilátásait. Az előzetes adatok alapján a város működési és felhalmozási célú bevételeinek főösszege közel 20 milliárd forint, miközben a kötelező és önként vállalható feladatok kiadásai elérik a 24 milliárd forintot. A 4 milliárd forintos hiány már rövid távon is veszélyezteti az önkormányzat működőképességét - fogamaztak. Emiatt vetődött fel a forgalomképes önkormányzati vagyonelemek mielőbbi hasznosítása.

– Az azóta eltelt időszak visszaigazolta a döntés súlyát: a költségvetési helyzet kritikussá vált, és már nincs fedezet több, kötelező városüzemeltetési feladat ellátására sem. Ilyen például a parkfenntartás, a köztisztaság fenntartása, a játszóterek karbantartása, az illegális hulladék elszállítása, az utak és járdák karbantartása – köztük a kátyúzási munkák –, parkolóhelyek kialakítása vagy a rágcsálóirtás – közölte a városháza. Hozzátették: az egri belvárosában található, történelmi jelentőségű ingatlan – az egykori Ifjúsági Ház, majd Művészetek Háza, a közelmúltban pedig Kepes Központként működő épület – hosszú ideje nem lát el aktív funkciót, üresen áll, karbantartása folyamatos költséget jelent az önkormányzatnak, miközben állaga fokozatosan romlik. Hasznosítása jelenleg nem valósítható meg önkormányzati forrásból. Ezért az épületet nyílt, átlátható licites eljárással értékesítenék, amely a hivatal szerint biztosítaná, hogy a lehető legkedvezőbb feltételekkel kerüljön új tulajdonba az ingatlan.

A Heves megyei Selypen született, s 2001-ben az egyesült államokbeli Cambridge-ben elhunyt világhírű képző-, és fotóművész, Kepes György hagyatéka tavaly ősszel az egri vármúzeum raktárába került, mert az intézményt működtető alapítvány idő előtt, közös megegyezéssel felmondta az egri önkormányzattal most nyáron lejáró, a gyűjtemény működtetésére között szerződést. Az épület korábban a város kaszinója, majd Ifjúsági Ház volt, s jelenleg Eger legnagyobb, közművelődési célokat szolgáló ingatlana a maga 3000 négyzetméteres alapterületével. Bő másfél évtizeddel ezelőtt egy részben uniós, részben kormányzati támogatásként kapott 450 millió forint révén újították fel az épületet, ahová a Kepes György által 1991-ben a városnak ajándékozott közel kétszáz modern, a vizuális kultúra fontos mérföldköveinek tartott műalkotás került. Az épület a helyi egyetem vizuális kommunikáció-szakos, és más, a művészethez kötődő hallgatóinak is egyfajta műhelye volt, miközben rendeztek itt operafesztivált, nemzetközi fényszimpóziumokat, időszakos kiállításokat.

A város korábban lapunk kérdésére azt felelte: amint rendelkezésükre áll a gyűjtemény bemutatására alkalmas és méltó kiállítóhely, valamint szabad kiállítóhelyi kapacitás, újból látogatható lesz a Kepes-hagyaték. Az egri közművelődési szakemberek közül többen is felvetették: a patinás kaszinóépület több helyisége is kihasználatlanul állt, így oda lehetett volna beköltöztetni az Egri Kulturális és Művészeti Központot, amelynek mecset melletti épületét évente közel 40 millió forintért bérli a város a katolikus egyháztól. A bérleti jogviszonyt egyébként fél éves felmondási határidővel bármikor megszüntethette volna az önkormányzat. Így nemcsak ezt a pénzt takaríthatta volna meg a város, de nagyobb élettel telhetett volna meg az eddig főként csak a művészeti hagyatékra fókuszáló impozáns épület, ehelyett most annak eladása került terítékre.