A legfőbb ok az energiatakarékosság. A fővárosi intézmények után hétfőtől az államiak is sötétbe borulnak, nem lesz díszkivilágítás sehol.
A Magyar Orvosi Kamara szerint a fő gond, hogy a két város közös egészségügyi intézménye nem kötött szerződést az orvosok jelentős részével.
Szorult anyagi helyzete miatt vagyonfelélésbe kezdett az egri önkormányzat, az erről szóló közlemény szerint azért, mert a város működőképességének megőrzéséhez és a költségvetési hiány kezeléséhez haladéktalan intézkedésekre van szükség.
A bérek nem nőttek, feladatból viszont egyre több terheli az ott dolgozókat. Válságtanácskozást hívtak össze.
Lebombázták az utolsó nagyobb kórházat is az orosz vadászgépek Aleppóban, a két hete összeomlott tűzszünet után fellángolt harcok embertelen állapotokat teremtettek a szíriai nagyvárosban. Olyannyira rossz a helyzet, hogy Ban Ki Mun ENSZ főtitkár szerint „még a vágóhíd is emberibb”.