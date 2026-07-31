Mészárszékké változott Aleppo

Lebombázták az utolsó nagyobb kórházat is az orosz vadászgépek Aleppóban, a két hete összeomlott tűzszünet után fellángolt harcok embertelen állapotokat teremtettek a szíriai nagyvárosban. Olyannyira rossz a helyzet, hogy Ban Ki Mun ENSZ főtitkár szerint „még a vágóhíd is emberibb”.