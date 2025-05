A Karácsony Gergely–Tisza Párt koalíció csődbe vitte a fővárost

Gulyás Gergely;átláthatósági törvény;

2025-05-28 15:48:00 CEST

Először is szeretnénk tisztán látni, másodszor pedig, ha tudunk és szükséges, a főváros kéri, akkor szeretnénk segíteni - fogalmazott Gulyás Gergely a főváros anyagi helyzetével kapcsolatban.

Mint mondta, a tisztánlátás nem csak azért szükséges, mert bő öt évvel ezelőtt a fővárosi városvezetés 200 milliárd fölötti tartalékkal kezdte meg a tevékenységét, de még néhány hónappal ezelőtt is 50 milliárd forintért ingatlant vásároltak. Tehát ehhez képest gyors bejelentése a csőd közvetlen kockázatának az rendkívül felhőtlen gazdálkodásra és várospolitikára utal. Ezért ezt először is érdemes feltárni. Másodszor pedig, ha a főváros a kormány segítségét kéri, mert a Karácsony-Tisza koalíció fél év alatt teljes csődbe vezette Budapestet, akkor mi segíteni fogunk, tehát mi nem akarjuk azt, hogy a városvezetés tehetségtelensége, felelőtlen döntései azok a budapestiek számára legyenek károsak. Az a kérdés, hogy milyen formában és hogy egyáltalán mit kér a főváros - magyarázta.

A miniszter nyomatékosította, a jogszabályok mindenkire nézve kötelezőek, beleértve természetesen a Magyar Államkincstárra is. Egy adóhatóság semmiképpen nem teheti meg, hogy létező adótartozást nem hajt be, mert köteles megtenni, mert a jogszabályok helyesen erre kötelezi, különben anarchia lenne, és akkor nem a főváros lenne csődben, hanem az állam, tehát ezt semmiképpen nem javasolnám. Az adófizetési kötelezettségének, fővárosnak is eleget kell tenni. Ha nem tesz eleget, akkor a fővárosnak is ugyanúgy kell eljárni, mint bármelyik magyar ember esetén - fejtegette. Jelenleg egy olyan helyzet áll fenn, amely a főváros számára kedvezőbb, mivel a vonatkozó jogszabályok alapján a tömegközlekedés fenntartását kizárólag Budapest esetében határozza meg kötelező önkormányzati feladatként a törvény. Ugyanakkor nem kérdés, hogy más nagyvárosokban – például Pécsett, Debrecenben, Szegeden, valamint kisebb megyei jogú városokban is – a helyi közösségi közlekedés a gyakorlatban ugyanilyen nélkülözhetetlen, még ha jogilag nem is minősül kötelező feladatnak. Ennek következményeként a központi költségvetés évi több mint 10 milliárd forintos – egyes adatok szerint akár 12 milliárd forintos – támogatással segíti Budapest közlekedését, míg a többi megyei jogú város nem részesül ilyen jellegű központi forrásból - mondta Gulyás Gergely.