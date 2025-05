Veszélybe került Budapest működése, Karácsony Gergely azonnali jogvédelmet kért

Orbán-kormány;Budapest;Karácsony Gergely;szolidaritási adó;

2025-05-26 12:53:00 CEST

Egy május végi inkasszó alapvetően érinti fogja bizonyos közszolgáltatások működését. A BKV vészforgatókönyvet készít.

Azonnali jogvédelmet kért Budapestnek hétfőn Karácsony Gergely a szolidaritási adó miatti kormányzati elvonásoktól. Budapest főpolgármestere erről a hétfői sajtótájékoztatóján tett bejelentést. Mint mondta, a tizenkétszeresére nőtt sarc miatt már a főváros működőképessége került veszélybe. „Azonnali jogvédelmet kérek a bíróságtól, és újra kell terveznünk a közszolgáltatásokat” – írta a sajtótájékoztatót kísérő Facebook-posztjában a politikus. Utóbbival arra gondolt, hogy BKV-t, hogy állítson össze egy vészforgatókönyvet, a közösségi közlekedésben mekkora és milyen jellegű kapacitás-csökkentéssel lehet működni a kieső ráfordítások nélkül is.

Mint ismert, Budapest vezetése korábban már jelezte, hogy 2025-ben 50 milliárd forinttal kevesebbet fizetne be szolidaritási adóként az Orbán-kormány által vártnál, Sára Botond főispán azonban a Kúrián sikerre vitte, hogy a fővárosnak módosítania kelljen a büdzséjében az erről szóló részt a teljes, idén 89 milliárd forintos összeggel. Bár Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója lapunk kérdésére tisztázta, hogy a Kúria döntése nem jelenti azt, hogy a fővárosnak be is kell fizetnie ezt a 89 milliárd forintot, egy május végi inkasszó alapvetően érinti fogja bizonyos fővárosi közszolgáltatások működését. – A víz folyni fog a csapból, a fürdők is nyitva lesznek, lévén ezek a cégek saját bevételből működnek, a közlekedési társaságok, illetve a Budapesti Közművek alá tartozó divíziók működése azonban kérdésessé válik – magyarázta a főigazgató.

Nemrég írtunk arról is, hogy a 2026-os központi költségvetésben szereplő számok szerint jövőre alig több mint 4 százalékkal adna többet az önkormányzatok működésére az Orbán-kormány, miközben szolidaritási hozzájárulás címén 28 százalékkal többet vonna el tőlük.