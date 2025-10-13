Gerendai Károly: Tárgyalunk a tulajdonos céggel, októberben dönteni kell a Szigetről

Szoktam bízni a megérzéseimben – egyre nagyobbra nő vendéglátóipari cégcsoportja, a Costes, miközben ő maga eltűnt a leggazdagabb magyarok 100-as toplistájáról, ahová szerinte sosem tartozott, csak mások vagyona kevésbé volt transzparens. Gerendai Károly a Sziget fesztivállal alapozta meg cégbirodalmát, és a legfrissebb hírek szerint lehet, hogy visszatér Óbudára. Interjú.