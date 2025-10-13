Szoktam bízni a megérzéseimben – egyre nagyobbra nő vendéglátóipari cégcsoportja, a Costes, miközben ő maga eltűnt a leggazdagabb magyarok 100-as toplistájáról, ahová szerinte sosem tartozott, csak mások vagyona kevésbé volt transzparens. Gerendai Károly a Sziget fesztivállal alapozta meg cégbirodalmát, és a legfrissebb hírek szerint lehet, hogy visszatér Óbudára. Interjú.
Visszatér a Klauzál tér legendás kifőzdéje, amibe Gerendai Károly és cégbirodalma, a Costes csoport lehelt új életet.
Új éttermet nyitott Rácz Jenő séf vezetésével a több Michelin-csillagos éttermet is működtető Costes Csoport, amely ezúttal a balatoni vendégkört veszi célba. Az Ypsilon Étterem by Rácz Jenő néven ma megnyíló étterem a Balaton egyik legexkluzívabb kikötőjében, az alsóörsi Ypsilon Yacht Club területén üzemel majd nyaranta.