Elutasította közérdekű adatigénylésünket a Fővárosi Önkormányzat, rejtély, hogy milyen magyarázatot adott a távozó BKV-vezér a főpolgármesternek

BKV;Bolla Tibor;közérdekű adatigénylés;

2025-05-28 20:39:00 CEST

Felhasználják az új vezető kiválasztása során.

Hiába szerettük volna megtudni, mi áll abban az igazoló jelentésben, amelyet Karácsony Gergely kért a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) korábbi vezetőjétől, a Fővárosi Önkormányzat elutasította a dokumentum kiadására vonatkozó közérdekű adatigénylésünket.

Ahogyan korábban a 444 nyomán mi is beszámoltunk róla, Bolla Tibor több fotón is együtt látható a BKV-ba beépült bűnszervezet vezetőjével, a Nagymester néven ismert F. Zsolttal. A cikk megjelenését követően a főpolgármester igazoló jelentést kért a vezérigazgatótól, majd Bolla Tibor kérésére fel is mentette őt tisztségéből. A cégvezető ugyanakkor tagadta, hogy üzleti kapcsolatban állt volna F. Zsolttal, és azt is állította, hogy a BKV-nak semmilyen köze nincs a céghálózathoz, amely jelentős mennyiségű közpénzt tüntetett el.

A Számadó Tamás főjegyző által jegyzett határozat szerint az igazoló jelentés döntéselőkészítő dokumentumnak minősül, mivel az új ügyvezető kiválasztása jelenleg is folyamatban van. Emellett a Fővárosi Közgyűlés májusi rendes ülésének napirendjén is szerepelnek a BKV helyzetével kapcsolatos előterjesztések. Mindezekre tekintettel a főjegyző megtagadta az adatszolgáltatást.

Az indoklás szerint a közfeladatot ellátó szerv döntés-megalapozó adatai a keletkezésüktől számított tíz évig nem nyilvánosak. A kiadásuk akkor is megtagadható, ha már született velük kapcsolatban döntés, de az adat további, jövőbeli döntések megalapozására is szolgál, vagy nyilvánosságra kerülésük veszélyeztetné az adott szerv törvényes működését, illetve a döntés-előkészítő álláspontok szabad kifejtését.

Számadó Tamás emlékeztetett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) álláspontjára is, amely szerint a döntés-megalapozó adatok akkor is visszatarthatók, ha már korábbi döntéshez kapcsolódtak, amennyiben az adott döntési folyamat még nem zárult le. A főjegyző álláspontja alapján Bolla Tibor igazoló jelentése ebbe a kategóriába tartozik, így azt a nyilvánosság nem ismerheti meg.