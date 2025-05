Dobrev Klára: Az a hazaáruló, aki olyan politikát folytat, amelyik miatt európai uniós pénzek nem érkezhetnek meg

baloldal;Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;

2025-05-28 22:01:00 CEST

Szerinte a 2026-os parlamenti választás utáni koalíciós tárgyalásokon vissza kell térni a demokratikus játékszabályokhoz.

Gyurcsány Ferenc döntése önálló elhatározás volt, amelyet nem előztek meg külső nyomások – jelentette ki a Demokratikus Koalíció (DK) európai parlamenti képviselője a Telexnek adott interjújában.

Dobrev Klára jelezte, hogy a pártvezetés formális átvételét hamarosan tisztújítás követi, amelyen egyedüli jelöltként indul. A közélettől visszavonuló pártelnök, vagyis a férje, Gyurcsány Ferenc lépése szerinte történelmi jelentőségű a Demokratikus Koalíció életében, és reményt fűz ahhoz, hogy ezzel csillapodhat a pártot hosszú ideje sújtó politikai támadássorozat, amelyet ő gyűlöletpolitikának nevezett. Úgy véli, a „gyurcsányozás” már nemcsak a kormányzati kommunikáció eszköze, hanem megjelent az ellenzéki oldalon is, rontva ezzel a politikai párbeszéd minőségét. Hangsúlyozta: a jövőben azok, akik továbbra is Gyurcsány Ferenc személyét támadják, szerinte már csak összeesküvés-elméletekbe kapaszkodnak.

A politikus arról is beszélt, hogy vezetőként stílusbeli változást kíván képviselni a párton belül. Mint mondta, más kommunikációs eszközöket és vezetői módszereket alkalmaz, mint elődje, és fontosnak tartja, hogy a politikai viták ne erőszakos fellépésre, hanem kulturált érvelésre épüljenek. Kiemelte: az erő és a határozottság nem azonos az agresszióval, és egy vezető lehet hatékony anélkül is, hogy személyeskedne.

A 2026-os választással kapcsolatban Dobrev Klára célja, hogy a DK megerősödve kerüljön be az Országgyűlésbe, és részt vállaljon egy esetleges, Orbán Viktor nélküli kormány megalakításában. Úgy fogalmazott, szeretné, ha Magyarország tisztességes és igazságos országgá válna, és ehhez elengedhetetlennek tartja a baloldal politikai jelenlétét. Nem támogatja a politikai kizárólagosságot, és hangsúlyozta: minden demokratikus szavazónak politikai képviseletet kell biztosítani. Véleménye szerint a kormányváltáshoz széles körű ellenzéki együttműködésre van szükség, amelyben bal- és jobboldali ellenzéki pártok egyaránt helyet kapnak. Az együttműködés azonban csak akkor merülhet fel, ha más pártok is érdemi lépéseket tesznek ebbe az irányba. Mint mondta, a jelenlegi ellenzéki pártok közül eddig senki nem állt elő hasonlóan konkrét tervekkel, ezért a választási szövetségeket egyelőre elméleti kérdésnek tartja.

Kitért arra is, hogy a DK egyértelmű baloldali alternatívát kínál azok számára, akik a szociális igazságosságot, az emberi jogok védelmét és a gazdasági egyenlőtlenségek csökkentését tartják fontosnak. Határozott feltételeket fogalmazott meg arra az esetre is, ha koalíciós tárgyalásokra kerül sor: vissza kell térni a demokratikus játékszabályokhoz, amibe a jogállamiság mellett az emberi jogok is beletartoznak. Példaként említette, hogy nem támogatna olyan jogszabályt, amely korlátozná az LMBTQ-közösség jogait vagy betiltaná a Pride-rendezvényeket. Ez utóbbi kapcsán határozott álláspontot képviselt: kijelentette, hogy akkor is részt venne az eseményen, ha a hatóságok az új szabályozás értelmében nem engedélyeznék annak megtartását. Úgy fogalmazott: bizonyos helyzetekben a politikusok nem bújhatnak el, és azok helyett is ki kell állniuk, akik erre személyes vagy egzisztenciális okokból nem képesek. Ami a Fidesz átláthatósági törvényét illeti, Dobrev Klára szerint az Európai Unió kötelezettségszegési eljárást fog indítani, így újabb uniós támogatásoktól eshet el Magyarország. – Mielőtt elkezdene hazaárulózni, azt tudom mondani, hogy az a hazaáruló, aki olyan politikát folytat, amelyik miatt európai uniós pénzek nem érkezhetnek meg – célzott az Orbán Viktorra és kormányára a politikus.