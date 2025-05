Gaal Gergely: A KDNP mostani vezetése nem képviseli hitelesen a keresztény értékeket

KDNP;lemondás;Semjén Zsolt;Gaal Gergely;kereszténydemokrácia;

2025-05-30 06:42:00 CEST

Szerinte ezt bizonyítja az is, hogy pont az utóbbi 15 évben csökkent a hívők száma Magyarországon. Semjén Zsolttal a nyilvánosságra lépése óta nem beszélt

Igazságkereső ember vagyok, a KDNP nem tölti be azt a politikai űrt, ami ma Magyarországon van – jelentette ki a Népszava Törésvonal című műsorában Gaal Gergely, aki nemrég távozott a kisebbik kormánypárt elnökségéből.

Mint mondta, a KDNP jelenlegi vezetése alatt a párt nem képviseli hitelesen a keresztény értékeket – sőt, szerinte éppen az ellenkezője tapasztalható. Ezt leginkább az mutatja, hogy a keresztény hívek száma Magyarországon – a népszámlálási adatok alapján – jelentősen csökkent. Mindez abban a 15 éves időszakban történt, amikor a KDNP része egy kétharmados kormányzásnak. Éppen ezért – állítja – jól látszik, hogy a párt nem tudta betölteni még azt a minimális szerepet sem, amit elvártak volna tőle.

A beszélgetésben szóba került a Fidesz ötös számú párttagkönyvének birtokosa is, aki blogbejegyzésében vette védelmébe a pártelnök Semjén Zsoltot. Gaal Gergely úgy fogalmazott: „nagyon be vannak rezelve, hogy a kormánypropaganda legvéresszájúbb propagandistájára kell támaszkodniuk egy ilyen helyzetben”. Felismerni véli, hogy a Bayer Zsolt által leírt mondatok mögött maga Semjén Zsolt áll. Kifogásolta, hogy a propagandista olyan kifejezéseket használ, amelyektől kereszténydemokrata szempontból akár idegenkedni is lehetne.

„Én emlékszem arra, hogy amikor 2006-ban az őszödi beszéd nyilvánosságra került, a kereszténydemokrata oldal egyik fő kritikája a stílusra, a hangnemre és a használt kifejezésekre irányult. Most pedig ott van Bayer Zsolt, aki ugyanolyan szavakat használ – és Semjén Zsolt ehhez a személyhez fordul, ráadásul büszke arra, hogy a barátja?” – tette fel a kérdést.

Navracsics Tibort is bírálta, aki szerinte azt állította: azért támadta meg a pártvezetést, mert nem kapott vezetői pozíciót. Gaal Gergely szerint ez a megközelítés félrevezető, mivel egy pártban nem kapnak pozíciót, hanem választanak. Kiemelte, hogy az országos választmányi ülésen – ahol bárkit lehetett volna jelölni – jelölés sem történt.

Elmondta azt is, hogy az ország minden részéről kapott pozitív visszajelzéseket: polgármesterektől, helyi szervezetektől, a KDNP holdudvarából – sőt, a Fidesz világából is sokan fejezték ki támogatásukat. Sokan azt mondták neki: végre valaki kimondta, amit ők is gondolnak, csak eddig nem merték. Néhányan saját tapasztalataikat is megosztották vele. Volt, aki le is írta a megdöbbentő történeteket – és akkor jöttem rá, hogy ami velem történt, az lehet, hogy kutyafüle ahhoz képest, amit másokkal műveltek– fogalmazott.

Gaal Gergely jelezte: Semjén Zsolttal a nyilvánosságra lépése óta nem beszélt, és üzenetet sem kapott tőle. Ez szerinte jól jellemzi a pártvezetést: nem tudnak érdemi választ adni akkor sem, amikor a fél ország a KDNP belső állapotáról beszél. Úgy véli, a pártnak már régen önvizsgálatot kellett volna tartania, különösen annak fényében, mekkora történelmi esélyt szalasztottak el az elmúlt 15 évben Semjén Zsolttal.

Ez a magatartás már nemcsak a KDNP-t, hanem a Fidesz–KDNP pártszövetség sikerét is veszélyezteti” – tette hozzá. Szerinte 11 hónappal a választások előtt most az a kérdés, hogyan fog bekerülni ez az időszak a történelembe: pozitív, de nem hibátlan korszakként, vagy inkább egy negatív periódusként, amelyben csak szórványosan születtek jó döntések. Úgy látja, ennek a megítélésnek a súlyát akár az utolsó év teljesítménye is eldöntheti – és ebben a KDNP-nek is jelentős a felelőssége.

Figyelmeztetett arra, hogy a kampány során elkövetett hibák, pánikszerű reakciók és felelőtlen kijelentések ronthatják a párt megítélését. Saját nyilvános szerepléseit azzal indokolta, hogy „meg akarta kongatni a vészharangot”, mivel szerinte a pártelnökségen belüli próbálkozásai nem jártak eredménnyel.

Az átláthatósági törvény kapcsán kijelentette: a történelmi tapasztalatok alapján éppen a KDNP-nek kellene tudnia, mit jelent, ha korlátozzák az alulról jövő kezdeményezéseket, a civil szervezetek működését vagy a nyilvánosságot. Szerinte ezekben az ügyekben a kereszténydemokratáknak világos álláspontot kellene képviselniük.

Kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy rendelkezik-e hangfelvétellel vagy bármilyen dokumentummal, amely igazolja állításait, Elmondta, nagyon várja, hogy elkészüljön a legutóbbi elnökségi ülésről készült jegyzőkönyv (itt kiabált vele állítólag Semjén Zsolt – a szerk.) és akkor minden világos lesz.

Gaal Gergely beszélt Iványi Gáborról is. Azt mondta, eddig csak egy torz és elfogult nézőpont alapján ítélkezett róla, de a személyes találkozásuk után úgy érezte, egy rokonszenves emberrel beszélgetett őszintén és nyíltan. Kiemelte, hogy szeretné megismerni az Iványi Gábor által működtetett intézményeket, hogy saját tapasztalatok alapján formálhasson véleményt. Tapasztalatai alapján azt sem tartja kizártnak, hogy más ügyekben is torz információk alapján alakította ki véleményét.

Elmondása szerint azért nem lépett ki a KDNP-ből, mert nem a párt közösségével, hanem a vezetésével van problémája. Úgy véli, a gondok elsősorban vezetői szinten jelentkeznek. Hangsúlyozta: nincsenek illúziói a gyors változásokkal kapcsolatban, de hisz abban, hogy „a lelkiismeret bármikor megszólalhat”. Azt hangoztatta, hogy Semjén Zsolt, Latorcai János, Latorcai Csaba, Vejkey Imre és más pártvezetők is megtehetnék a szükséges önvizsgálatot. A Tisza Pártba nem kíván belépni. Egyúttal arra sem adott konkrét választ, hogy tervez-e új pártot alapítani.