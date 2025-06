Amit a magyarok adtak nekünk

kiállítás;Robert Capa;Bartók Béla;Weiler Péter;Breuer Marcell;

2025-06-02 07:43:00 CEST

Külföldön befutott és világhíres magyar alkotóknak állít emléket Weiler Péter a legújabb kiállításán, melynek vásznain és tűzzománcain feltűnik többek között Bartók Béla, Márai Sándor, Robert Capa, Amerigo Tot és Victor Vasarely. A képzőművész a Visszhangnak mesélt a képsorozat létrejöttéről, illetve arról, hogy a külföldi karrier helyett ő miért választotta végül otthonául és alkotóhelyéül Magyarországot.

Mit adtak nekünk a magyarok? címmel nyílt kiállítása Weiler Péternek, aki ezúttal nem a rá jellemző, Kádár-korszakot idéző digitális printjeit állította ki, hanem ecsetet ragadott, és olajképeket festett világhíres magyarokról, akik külföldre emigráltak, és hűek maradtak Magyarországhoz. A budapesti Apollo Galleryben látható tárlaton feltűnik többek közt Bartók Béla, Breuer Marcell, Márai Sándor, Molnár Vera, Robert Capa és Hantai Simon, illetve még tűzzománcokat is láthatunk, amelyeken szintén külföldön (is) befutott magyarokat látni, köztük kortárs művészeket is, akik időnként hazalátogatnak Magyarországra, vagy itt élnek, mint Tarr Béla, Krasznahorkai László, Rubik Ernő és Barabási Albert-László. Weiler Péter arra kereste a választ a kiállítással, hogy vajon lehet-e itthonról világsikert elérni, vagy szükséges, hogy kilépjünk az otthon jelentette szűk buborékból ahhoz, hogy a teljesítményünkre felfigyeljen a világ.

Menni vagy maradni?

A kiállítás a címét a Monty Python társulat Brian élete című filmjének egy jelenetéből vette, melyben elhangzik a „Mit adtak nekünk a rómaiak?” kérdés. – Sokszor úgy gondoljuk, hogy nem adtunk semmit a világnak, és hajlamosak vagyunk magunkat alulbecsülni, ezért átgondoltam, hogy nekem milyen sokat adtak a magyarok, illetve kik és miért – mondja a pécsi születésű Weiler. A jelen sorozat a 2022-ben, az akkor még elhagyatott Kincsem-palotában rendezett, Kár lett volna disszidálni című szériának a folytatása, melynek közel negyven képén azt a kérdést tette fel a külföldön is élt művész, hogy menni vagy maradni érdemes.

– Amikor az új sorozatomat készítettem, próbáltam átgondolni, hogy mi a közös a bálványaimban, és az egyik ilyen motívum az, hogy elhagyták Magyarországot. A tárlattal tehát közös gondolkodásra akarom sarkallni a nézőt.

Én ötvenegy évesen is itt maradtam, és nem gondolom, hogy a jövőben elköltöznék külföldre, hanem ehelyett most számot vetek arról, hogy lehet-e itthon nagyot és maradandót alkotni, ami máshol a világon is számít.

Ha belegondolunk, a nagy magyar művészek végül Párizsban, New Yorkban lettek híresek. Szóval az a kérdés, hogy itthon van-e erre esély, vagy nincs. Szerintem van, például Keserü Ilona festőművész külföldön is ismert, másrészt sokat változott a világ, és az internetnek köszönhetően itthonról is meg lehet csinálni egy komoly művészeti vagy tudományos karriert.

Egyedül a metropoliszban

Több festmény eredeti fotográfia alapján készült – tudom meg Kocsis Katicától, a kiállítás kurátorától –, többek között az is, amikor Victor Vasarely a Műcsarnokban rendezett 1969-es kiállítását nyitja meg annak a rezsimnek a jelenlétében, amely korábban az absztrakt művészetet üldözte. Vagy amikor a világhírű művész Aczél Györggyel egy könyvespolc előtt beszélget.

Vannak azonban olajképek, melyeket Weiler Péter a mesterséges intelligenciával generált, majd a digitális képeket megfestette. – Voltak élethelyzetek, amiket elképzeltem, például hogy Márai Sándor megpakolt nejlonszatyrokkal sétál haza a bevásárlásból San Diego egy forgalmas útja mellett, a pálmafák közelében, vagy hogy Bartók Béla éjszaka zongorázik a New York-i apartmanjában, mögötte az ablakban pedig felhőkarcolókat és kivilágított apartmanokat látni. Ezt az életérzést amúgy én átéltem Philadelphiában.

Emlékszem, a sötétben kinéztem az ablakon, és azt gondoltam, a világ közepén vagyok, de amikor lehúztam a redőnyt, akkor a legmagányosabb, legszomorúbb ember voltam.

Bár egy metropoliszban éltem, de elképesztően egyedül. Mert ilyen az emigráció. Amikor az ember új életet kezd külföldön, akkor se a barátai, se a családja nincs vele. A kintléttel egyben feladja a korábbi életét.