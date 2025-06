A háború förtelme és a reményteli béke

New York után Budapesten, a Capa Központban látható a Capa in Color (Capa színesben) című tárlat, ami a világhírű, magyar származású fotóművész, Robert Capa 1938 és 1954 között készült színes fotóiból mutat be impozáns válogatást. A háborúról és a békéről egyaránt megnézhetünk emlékezetes felvételeket.