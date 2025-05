Három év letöltendő börtönbüntetésre ítélték Töröcskei Istvánt

hűtlen kezelés;Töröcskei István;letöltendő börtönbüntetés;Széchenyi István Hitelszövetkezet;

2025-05-30 15:52:00 CEST

Az időközben felszámolt Széchenyi István Hitelszövetkezet volt elnökét és a többi vádlottat tavaly ugyan felmentették a hűtlen kezelés vádja alól, a másodfokú bíróság azonban megváltoztatta az elsőfokú ítéletet. Az ügy fellebbezés miatt harmadfokon folytatódik.

Három év letöltendő börtönbüntetésre és négy év közügyektől eltiltásra ítélte a Pécsi Ítélőtábla a korábbban a NER-rel szoros kapcsolatokat ápoló Töröcskei István üzletembert, a Széchenyi István Hitelszövetkezet korábbi elnökét, az Államadósság Kezelő Központ volt vezetőjét. A hitelszövetkezet volt ügyvezetője, B. L. három és fél év szabadságvesztést kapott. Mindkét korábbi vezetőt öt évre eltiltották a foglalkozásától is – derül ki a 24.hu a másodfokú ítéletről beszámoló írásából.

Az első fokon eljáró Zalaegerszegi Törvényszék az első rendű vádlottat pusztán számvitel rendje megsértésének bűntettében marasztalta el, míg a hűtlen kezelés bűntettének vádja alól bűncselekmény hiányában mind a nyolc vádlottat felmentette, de a felmentő ítéletet a másodfokú bíróság megváltoztatta.

A lapnak Nyári Roland, a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség helyettes szóvivője elmondta, a letöltendő szabadságvesztésre ítélt két vádlott a büntetés kétharmada után bocsátható szabadlábra. Az ügy elsőrendű vádlottja, azaz az ügyvezető fellebbezett az ítélet ellen, míg a másik letöltendő szabadságvesztésre ítélt terhelt három munkanapot tartott fenn a nyilatkozata megtételére. Mindketten tagadták a bűnösségüket az utolsó szó jogán. A korábban felmentett további hat vádlottat ugyancsak bűnösnek mondták ki hűtlen kezelés miatt, őket egy év nyolc hónap és két év közötti, végrehajtásában három év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték.

A Pécsi Ítélőtábla bírósági portálon olvasható közleménye emlékeztetett, hogy a vádirat szerint a vádlottak (a hitelszövetkezet ügyvezetője, igazgatósági és az úgynevezett cenzúra bizottsági tagok) hét esetben is olyan cégek hitelkérelmeit fogadták el, amelyek a hitelfelvétel időpontjában nem voltak hitelképesek. A hitelek visszafizetésének elmaradása eredményeként a hitelszövetkezetnek több, mint félmilliárd forintnyi vagyoni hátrányt okoztak.

Az ítélet nem jogerős, ellene fellebbezést jelentettek be. Az ügy harmadfokon a Kúrián folytatódik.

Töröcskei Isvánnak ez csak az egyik, a károkozás és a lehetséges büntetés mértékét tekintve csak a kisebbik büntetőügye. A Széchenyi Bank vezéreként vele és további 15 személlyel szemben nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre a Fővárosi Nyomozó Ügyészség. Bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntette, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a volt bankvezér és 14 társa ellen. Töröcskei halmazati büntetésként akár 25 év börtönt is kaphatna, de az ügyészség kilenc évet kért rá, ha beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról. Csakhogy az előkészítő ülésen, ami 2023 februárjában volt, sem Töröcskei István, sem a Széchenyi Bank többi vezetője nem ismerte be bűnösségét.