Jogszerű leállást terveznek a közlekedési szakszervezetek a fővárosban.

Egyetlen szikra elég, hogy az emberekben egyre gyűlő feszültség berobbanjon. De azt senki nem tudja, hogy mekkorává nőhet. A taxisblokád, bár voltak konfliktusok, egészen rendezetten zajlott le. Ezt most nehezen tudná bárki is garantálni, ahhoz túlságosan felhergelték az embereket – válaszolta a Népszava kérdésére Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke.

Az érdekvédelmi vezető értékeli Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester kreativitását, de a szakszervezetek semmi törvénytelenre nem kérhetik a munkavállalókat. Olyan tiltakozási formát sem választhatnak, amit azután a munkavállalókon kérnek számon.

Ezzel együtt úgy gondolja, hogy munkavállalóknak határozottan fel kell lépniük munkahelyeik megtartása érdekében, hacsak nem akarnak ingyen dolgozni. Az viszont egyáltalán nem egyértelmű, hogy milyen módon. A cél nem Budapest közlekedésének ellehetetlenítése, hiszen a tulajdonos fővárosi önkormányzat éppen azért küzd, hogy ezt megakadályozza.

Olyan jogszerű, egy bizonyos területen történő leállítást szeretnének, amellyel bemutatható, hogyan működne ez a város egészében.

A 27 ezer munkavállalót tömörítő, fővárosi tulajdonú cégek szakszervezeti vezetői pénteken egyeztettek. Vizsgálták a figyelmeztető sztrájk jogszerű lehetőségét, bár ez az elmúlt évek törvénymódosítási nyomán ma már elég csekély hatással bír. A Népszava kérdésére, miszerint 2022-ben a fővárosi kukások a szabályokra fittyet hányva érték el céljaikat, Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke azt mondta lapunknak, hogy minden lehetséges tiltakozási forma terítékre került,

de egyelőre abban maradtak, hogy hétfőn ismét összeülnek és megvitatják a lehetséges lépéseket.

Az eddigi munkavállalói visszajelzések nagyon vegyesek, a két véglet között - állítsuk le az összes járművet azonnal, illetve Bolla Tibor hozza vissza a pénzt, amit a hátizsákjában kivitt és meg lesz oldva az egész – közötti skálán minden elhangzott már. Naszályi Gábor közbevetésként megjegyzi: ha történt is túlszámlázás - információi szerint a részfeladatokra utólag kiírt tendereken rendre drágább ajánlatokat kaptak és a vizsgálattal megbízott külső könyvvizsgáló cég sem tárt fel ilyet –, akkor is nagyságrendnyi különbség van a két szám között. A 43 milliárdos informatikai szerződést több évre kötötték, a kifizetés teljesítés alapján részletekben történik, az pedig aligha vitatható, hogy történt teljesítés, hiszen az informatikai rendszer működik. Akárhogyan is, ez az összeg elég távol van a Budapest kasszájából hiányzó 57 milliárd forinttól.

A szakszervezeti vezető szerint a BKV pénzügyi helyzete már évek óta rendezetlen. Évről-évre görgetik maguk előtt az egyre nagyobb hízó beszállítói tartozást, az évente újranyitott és egyre nagyobb tételről szóló működési hitelt. Az különösen meglepte, hogy a Fővárosi Közgyűlés a cég tavalyi beszámolóját se fogadta el, ami azt eredményezhette volna sok más mellett, hogy a bankok felmondják a meglévő hitelszerződéseket is.

A főpolgármester által bejelentett nettó bérfizetéssel is több gond is van.

Egyrészt a munkavállalók után nem fizetik be a tb-járulékokat, így előbb-utóbb ott fog villogni a nevük mellett a piros felkiáltójel, ha orvoshoz mennek.