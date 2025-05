A drámai erő győzelme

Kulka János;Budapest Park;Csinibaba Táncdalfesztivál;

Kulka János színészi nagysága, jelenlétének erőssége már az első dalsoroknál is megmutatkozott több mint tízezer néző előtt a Csinibaba Táncdalfesztiválon.

Kulka János a Budapest Parkban a Katona József Színház és vendégei a Csinibaba Táncdalfesztiválján több mint tízezer néző előtt, elegánsan besétált a színpadra, leült egy magasított székre és elkezdte énekelni a Mondd, miért szeretsz te mást című Máté Péter-dalt.

Már ekkor rögtön lehetett érezni, hogy a csaknem háromórás katartikus pillanatokat adó produkció csúcspontjához érkeztünk. Kulka, amikor beteg lett a Katona József Színház tagja volt. Később a betegsége miatt kilépett a társulatból, nem tudott játszani a Petőfi Sándor utcában. Az elmúlt években vállalt feladatokat, filmen, színpadon és énekelt is, de talán ennyi ember előtt még nem lépett fel. Színészi nagysága, jelenlétének erőssége, sűrűsége a Budapest Park hatalmas színpadán is már az első dalsoroknál is megmutatkozott.

A Máté Péter-slágernél remek énekesek – Sena és Vitáris Iván – csatlakoztak hozzá, de annak a néhány percnek egyértelműen ő volt a főszereplője. Egy jelentős színész újra meg tudta magát magát mutatni, ezt a dalt pedig olyan drámai erővel adta elő, amire a az eredeti előadó is csettintene. Meggyes Ádám vezetésével az erre az alkalomra bővített Nart Orchestra játszott. A háttérben Rezes Judit és Lábas Viki vokálozott. Később jött még egy dal az A. E. Bizottság Már megint itt van a szerelem kezdetű „örökzöldje”. Ekkor Rezes Judit, Lengyel Benjámin és Kollár-Klemencz László társult Kulkához, hátul a színpadon pedig szinte az est összes fellépője megjelent. Duda Éva táncosai is emelték a hangulatot. A nézők pedig hatalmas, hosszan tartó ovációval fogadták ezt a dalt is. Kulka tehát visszatért, nem is akárhogy. Jó lenne minél többször ismét látni a színpadon, az őt szeretettel körülvevő és egymásra odafigyelő katonás társulattal együtt is.