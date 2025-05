Az NNGYK szerint nem kockázatos a légszennyező anyagok koncentrációja a rákospalotai óvodában, mégsem javasolja, hogy ott legyenek a gyerekek

Budapest;légszennyezés;vizsgálat;óvoda;Rákospalota;NNGYK;

2025-05-30 20:40:00 CEST

Csaknem hat hét alatt befejeződött a Szövőgyár utcai óvoda levegőminőségi vizsgálata, a káros anyagok koncentrációja az egészségügyi irányértékek legfeljebb felét érik el.

Lezárta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a fővárosi XV. kerületi Szövőgyár utcai óvoda beltéri levegőminőségének vizsgálatát – olvasható a szervezet honlapján. Annak alapján megállapították, hogy a vizsgálat időpontjában mért légszennyező anyagok koncentrációja nem jelent többlet egészségkockázatot sem a gyermekekre, sem az ott dolgozókra. – A mérési eredmények nem mutattak ki ugyan magas koncentrációban káros anyagokat, azonban a szennyezők egyenletlen eloszlása és föld alatti mozgása miatt nem zárható ki, hogy a jövőben koncentráció feletti magasabb értékek fordulhatnak elő. Az egészséghatásbecslések nem tártak fel a gyermekek egészségére vonatkozó többletkockázatot – írták, azonban továbbra sem javasolják az óvodaépület használatát.

Az NNGYK a döntését az alaptörvény legutóbbi módosítására hivatkozva hozta meg, mert az a „gyermekek érdekének mindenekfelett történő érvényesítéséről szól”. Az adatok ismertetésére rátérve, kifejtették, hogy a vizsgálatok során különböző mérési módszerekkel – aktív és passzív levegőmintavétellel – ellenőrizte a levegő minőségét az óvoda minden fontosabb pontján, különös tekintettel a gyermekek által használt helyiségekre. Az illékony szerves vegyületek, például a tetraklór-etilén, benzol, xilolok és naftalin koncentrációja az egészségügyi irányértékek maximum felét, de jellemzően 50-ed, illetve 100-ad részét érték csak el.

Leszögezték, hogy „az óvoda zárva tartása alatt a szellőztetés hiánya miatt a formaldehid koncentrációja meghaladta a hosszú távú egészségügyi javasolt irányértéket, de ez nem a külső szennyezés, hanem az építőanyagok, bútorok természetes kipárolgásának következménye”. – a magyar állam nevében eljáró MNV Zrt. a hatóságok felkérésére 2023. novemberében megkezdte a talaj- és talajvíz állapotának feltárását, amely a földtani közeg és a felszín alatti vizek mintavétellel történő vizsgálatát jelenti. A munkálatok első üteme 2024-ben lezárult, jelenleg a második szakasz zajlik. Az eredmények függvényében tervezhetők meg a szükséges intézkedések – például kármentesítés vagy a területhasználat módosítása – fűzték hozzá.

Lapunk is beszámolt arról, hogy a fővárosi kormányhivatal még áprilisban bezáratta a Szövőgyár utcai óvodát, miután a határértékeket meghaladó, úgynevezett oldott tetraklór-etilént mutattak ki a környék talajvíz- és levegőszennyezettségének a vizsgálata során. Az oldott tetraklór-etilén mérgező és rákkeltő anyag, amely kismennyiségben is károsíthatja az idegrendszer-fejlődést, figyelemzavart, tanulási nehézségeket is kiválthat. A gyermekeket a közeli Mozdonyvezető utcai intézményben helyezték el.