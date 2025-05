5,8 milliárd forintból gazdálkodott tavaly a Megafon

költségvetés;gazdálkodás;propaganda;kormánypropaganda;megafon;

Alig tüntettek fel valamit a beszámolóban, de óvatos becslés szerint is havi bruttó 1,9 millió forintért dolgozhatnak a megafonos influenszerek. A propagandagyár történetének legnagyobb veszteségével zárta a tavalyi évet.

Rekordévet zárt a Megafon Digitális Inkubátor Központ Nonprofit Kft., ennyi pénz nem állt még rendelkezésükre a működésükhöz – írja a 444.

A Megafon soha nem látott veszteséget termelt tavaly, hiába nőttek egyéb bevételei 26 százalékkal. A lap emlékeztet: a közösségi médiát kormánypropagandával teleharsogó szervezet semmilyen kereskedelmi, tanácsadói, üzleti tevékenységet nem végez, így értékesítésből származó nettó árbevételük sincsen, működésüket a kapott támogatásokból fedezik.

A beszámoló szerint az előző évi 4,6 milliárd forint után 2024-ben immár 5,8 milliárd forintból gazdálkodhattak.

Beszédes, hogy míg a Fidesz a civileket és a független sajtót próbálja ellehetetleníteni az úgynevezett átláthatósági törvénnyel, addig a Megafon a létező legszűkszavúbb beszámolót adta le, ami a finanszírozásukat illeti. Egy szó se sem esik benne arról, honnan jöttek a bevételeik, ahogyan arról sem tesznek említést, hogy milyen kiadásaik merültek fel év során. A lap azt írja:

a Megafon történetének legnagyobb, 759,9 millió forintos veszteségével zárta a 2024-et az előző évi 778 milliós nyereség után.

Azt néhány éve elárulták, hogy az egyéb bevétel nem más, mint kapott támogatás, ezért feltételezhetjük ma is, hogy az 5,8 milliárd forintos egyéb bevétel sem lehet más. A Megafon kiadásai is megugrottak: anyagjellegűként 2,7 milliárd után tavaly ennek majdnem a dupláját, 5,1 milliárd forintot tapsoltak el, de nem árulják el, mire.

A megafonos influenszerek is többe kerültek a cégnek: 876 millió forint után tavaly már 1,33 milliárdot számoltak el személyi jellegű ráfordításként, és az alkalmazottak száma is 39-ről 45-re nőtt 2024 végére. A bérköltséget nem tüntették fel a beszámolóban, de óvatos becslés szerint is havi bruttó 1,9 millió forintért dolgozhatnak a tavalyi 1,4 milliós átlagfizetés után.