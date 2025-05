Az Orbán-kormány kiemelt beruházássá nyilvánítja Rákosrendező fejlesztését, egyre nyíltabban a főváros csődjére játszik

fejlesztés;Karácsony Gergely;fővárosi önkormányzat;kiemelt beruházás;magyar állam;Rákosrendező;

Ha Rákosrendező kiemelt beruházás lesz, korábban kell utalni a vételér következő, 18 milliárd forintos részletét. A korábban mini-Dubajként ismertté vált tervekkel szemben égig érő torony nem épülhetne ide, legfeljebb 90 méteres, viszont korlátlan, százszázalékos beépítést engedélyeznének a föld alatt és a föld felett egyaránt.

Az Orbán-kormány Teljes csendben kiemelt beruházássá nyilvánítja Rákosrendező fejlesztését – szúrta ki a Lázár János vezette Építési és Közlekedési minisztérium oldalán társadalmi egyeztetésre közzétett kormányrendelet-tervezetet a Portfolio. A „Rákosrendező állomás területének vegyes célú ingatlanfejlesztésével összefüggő építési beruházások kiemelt beruházássá és a kiemelt beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról” szóló jogszabály jelentős jogi könnyítéseket adna, így egyszerűsítené az építési szabályokat, gyorsítaná az engedélyezési eljárásokat, egyben megtiltaná új helyi védettség vagy építési tilalom elrendelését. Az állami és magánfejlesztések részeként lakóépületek, irodaházak, közösségi terek, valamint akár geotermikus erőmű is megvalósulhat. Viszont a döntésbe a kormány a fővárosi önkormányzatot is bevonná. Rákosrendező állomást napokon belül be is zárják, vágányzár lép életbe a területen a zajló felújítási és fejlesztési munkálatok miatt. A tervezetből kiderül az is, hogy a korábbi mini-Dubajról vagy Grand Budapestről szóló tervektől eltérően szó sem lehet 250-től 500 méterig terjedő magasságú felhőkarcoló építése, mert a párkánymagasság legfeljebb 90 méter lehet. Ugyanakkor a felülépített területen a többszintű területhasználat megengedett, a szintterületi mutatók értéke és a beépítési sűrűség nem korlátozott. Ez azt jelenti, hogy a telkek terepszint alatti és terepszint feletti legnagyobb beépítettsége 100 százalékos lehet.

Az Orbán-kormány a lépéssel nyilvánvalóan a már inkasszó sújtotta Budapest csődjére játszik, ha ugyanis Rákosrendező kiemelt beruházás lesz, korábban kell utalni a vételér következő, 18 milliárd forintos részletét. „Nyilván senki nem gondolhatja komolyan, hogy egyik kezével az Orbán-kormány épp csődbe viszi Budapestet, másik kezével pedig segíteni akar fejleszteni a tőle megszerzett Rákosrendezőt - ez túl szép, hogy igaz legyen. Attól tartok, ez másról szól: minél előbb előállítani a 18 milliárd forintos második vételár-részlet esedékességét, melynek ez a rendelet az egyik feltétele” – hívta fel a figyelmet egy Facebook-posztban Vitézy Dávid volt főpolgármester-jelölt, a Podmaniczky Mozgalom vezetője.

Karácsony Gergely főpolgármester ettől függetlenül örül, a Rákosrendező területét megvásároló fővárosi önkormányzat nevében a politikus újfent megerősítette, hogy a fejlesztés ügye nem kapcsolódik a szolidarítási hozzájárulás teljes összegének be nem fizetése miatt az állammal folytatott vitához. „Miközben küzdünk Budapest pénzügyi túléléséért, nem adjuk fel a küzdelmet a város hosszú távú jövője érdekében sem. Hiszen Budapest élni akar, nem csak túlélni. Márpedig a jövő Budapestje a Rákosrendezőn és az ahhoz hasonló alulhasznosított rozsdaövezetekben dől el” – fogalmazott a főpolgármester.

Karácsony Gergely némileg ellentmondva a kiemelt beruházásról szóló tervezetnek, azt írja: „Magántőke bevonással itt épülhet fel a Parkváros, Budapest legzöldebb, 20 hektáros parkkal rendelkező, autómentes, pozitív energiamérlegű városrésze, 10 ezer új lakással és legalább 2 ezer megfizethető bérlakással. A ma megjelent, a Rákosrendező fejlesztését szabályozó kormányrendelet-tervezet ennek a jogszabályi hátterét biztosítja.”