2025-06-01 09:25:00 CEST

Hatályba lépett a késési biztosítás, ha 20 percnél többet késik a vonat, a kék agglomerációs és a helyközi busz vagy a HÉV, akkor visszaadják a jegyár felét

A késést kiváltó ok nem számít: a pénzvisszatérítés, illetve a bérleteseket vagy napijeggyel utazókat megillető százalékos kedvezmény akkor is jár, ha a legkevesebb 20 perces késés nem a MÁV hibájából következett be, például baleset vagy valamilyen külföldi hatás az oka.