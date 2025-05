Lázár János bejelentette: Ha a MÁV és a Volánbusz járatai többet késnek 20 percnél, visszajár a jegy árának fele június 1-től

MÁV;Lázár János;tömegközlekedés;Volánbusz;KözlekedésInfó;

2025-05-27 11:19:00 CEST

A miniszter elégedett a tavalyi év jegyeladásaival.

Megtartotta a kormányinfók mintájára kitalált szokásos közlekedésinfóját Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki egyebek közt arról beszélt, hogy „2025-ben nemcsak olcsó, de jobb is lesz Magyarországon a tömegközlekedés.” A tavalyi évet úgy értékelte, hogy olcsóbban adtak el sokkal több jegyet és abból minimum annyi bevételt is sikerült szedni, mint korábban. Ezt a vármegyebérlet, az országbérlet és a tarifareform sikerének értékelte.

A miniszter mindemellett 50 ezer ember - a MÁV 50 ezer munkatársa - áldozatvállalásának tartja, hogy tudtak haladni előre. A szakszervezetekkel egyszeri bérkiegészítésről fognak tárgyalni.

Lázár János elismételte az Orbán-kormány elméletét, mely szerint az egy éves Tisza Párt miatt nem érkeznek uniós források Magyarországnak. Úgy tűnik azonban, hogy a miniszter beváltja egy korábbi ígéretét, mely szerint amennyiben a MÁV és a Volánbusz járatai többet késnek, mint 20 perc, úgy visszajár a jegy árának fele. A tárcavezető úgy vélte, ilyen intézkedésre nincs példa Európában. További ígéreteket is tett, például 2026 kezdetéig felújítják a MÁV összes mosdóját, több mint ezret. Az IC-ken a menet közbeni takarítók már szolgálatban vannak.

Szintén korábban ígérte, hogy beszereznek ezer új buszt. Egy részüket forgalomba is állítják a napokban - mondta erről a miniszter. Szó esett a mozdonybeszerzésről is, erről a miniszter azt mondta, hogy a MÁV 70 darab használt mozdony beszerzését tervezi, amelyből 30 darab érkezhet meg jövőre. Ezek német és francia gyártmányúak, de kínaiakkal is zajlik tárgyalás. A miniszter arra számít, hogy ezzel csökkenni fognak a késések. Mindezek mellett Nagy Mártonnál azért lobbizik a tárcavezető, hogy vegyenek fel hitelt 280 IC-kocsira.

Mindemellett Lázár nem tagadta, ha nyáron nagy lesz a hőség, az komoly problémákat fog okozni a tömegközlekedésben. A tavalyi tanulságokból igyekeznek építkezni és előre is megköszönte az utasok türelmét. „Klímagaranciaként” bejelentette, hogy napi egyszeri klimatizált eljutás biztosítva lesz az ország minden pontjára. Mindemellett leszögezte, hogy 40 fokban nagyon nehéz működtetni a magyar vasúti hálózatot.